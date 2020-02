Maurice de Hond: ‘Tweet van Baudet heeft nauwelijks invloed op electorale stemming’

Thierry Baudet kan opgelucht adem halen. Uit het meest recente onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat zijn ‘Marokkanen-tweet’ nauwelijks effect heeft op de stemgerechtigde kiezer. Forum voor Democratie is ‘slechts’ één zetel gezakt in de peilingen.

Bij de antwoorden op een aantal stellingen die De Hond aan zijn peilers heeft voorgelegd zijn er grote verschillen te zien tussen kiezers van FVD en PVV aan de rechterzijde en kiezers van D66 en GroenLinks op links. 29 procent van de FVD-stemmers geeft aan dat Baudet de beruchte tweet niet had moeten plaatsen, óók niet als het echt gebeurd zou zijn.

Een riante 82 procent van de kiezers van GroenLinks en respectievelijk Partij voor de Dieren is van mening dat Baudet de tweet nooit had mogen plaatsen, ook niet als het echt ging over agressieve bontkraagjes in de trein. Meer dan de helft van de Nederlanders (58%) is het daarmee eens. Onder FVD’ers is dat 29 procent en opvallend genoeg is 31 procent van de PVV’ers van mening dat Baudet zich niet meer moet mengen in Marokkaans-mediterraanse taferelen.