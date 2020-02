Minister Kaag wil steun Kamer voor eng CETA-akkoord, geeft alleen maar drogredenen!

Het CETA-akkoord, dat vrijhandel met Canada mogelijk moet maken, is al ruim 7 jaar zéér omstreden. Niet voor niets dreigt het binnenkort te stranden. Voorstanders, zoals minister Sigrid Kaag, zijn echter totaal niet overtuigend. “Dit akkoord is echt heel belangrijk.” Pffffff…

Met een argumentatie van het niveau ‘de rest doet het ook’ trekt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag ten strijde in het parlement. Want oh oh oh, wat is CETA belangrijk!

Vrijhandel

Het verdrag zou importheffingen tussen de EU en Canada volledig afschaffen. Producten en bedrijven zouden daarmee aantrekkelijker worden, doordat het de concurrentie bevordert. De klassiek liberale argumenten zeg maar. En als we iets hebben gezien in de afgelopen jaren van hoe dat in de praktijk gaat, dan is er alle reden voor argwaan. Multinationals zouden wel eens flink kunnen gaan profiteren van die concurrentiestrijd, door kleine spelers op te kopen of een uitputtingsstrijd aan te gaan.

ICS

Daar was al behoorlijke kritiek op, maar veruit het grootste punt van kritiek ging over het zogeheten arbitragemechanisme ‘ICS‘. Het idee erachter is dat een bedrijf dat investeringen doet in een land en daardoor op een conflict uitloopt, achter gesloten deuren en via een speciale rechtsgang tot een oplossing komt, wat vaak tot een schikking leidt. Niet zo gek dat men het idee krijgt dat de overheid in kwestie vaak het onderspit delft, want een langslepend proces is vaak duurder en een bedrijf afkopen met belastinggeld is veel minder moeite.

En nog los van de twijfel aan de winst die het de EU of Nederland zou opleveren, alleen al op basis van deze twee genoemde pijnpunten zou je toch stellen dat als dat CETA-akkoord echt zo belangrijk is, je op z’n minst op die twee punten ingaat? De Walen, die het verdrag lang blokkeerden vanwege ICS, lieten zich overtuigen door een inlegvelletje. Kaag doet zelfs daar geen moeite voor en zegt:

‘Nederland zou het eerste EU-land kunnen worden dat tegen het akkoord stemt. Een Europese blamage dreigt.’ “Het is een heel belangrijk akkoord. Het is een verdrag waar Nederland veel baat bij heeft. Het zegt ook iets over hoe wij ons willen opstellen in de wereld, samen met een hele belangrijke bondgenoot Canada.”

Kom nou toch. Je hoeft echt geen doorgewinterde linkse rakker te zijn om de geur van multinationals te ruiken, die consument, burger en ondernemer keihard gaan naaien. En het liefst achter gesloten deuren.