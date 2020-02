Minister Sander Dekker denkt agressieprobleem gevangenissen op te lossen door gedetineerden meer vrijheid te geven

Meer vrijheid, ook wanneer je als veroordeelde zit opgesloten in een cel. Dat is de receptuur die minister Sander Dekker vandaag presenteerde om de agressie onder gedetineerden in de gevangenis te beteugelen. Ook zou het de werkdruk onder gevangenenpersoneel moeten doen verlagen.

Binnenkort krijgen gevangenen in Nederland een klein beetje van hun vrijheid terug. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft het namelijk voor elkaar gekregen dat de ‘boefjes des lands’ zich beter zullen gedragen binnen de gevangenis als ze beschikken over een eigen telefoon. Ook krijgen ze een persoonlijke sleutelbos waarmee ze zelf hun cel van buitenaf kunnen afsluiten.

Met deze experimentele maatregel hoopt minister Dekker de werkdruk binnen het gevangeniswezen terug te dringen en de toenemende agressie onder gedetineerden tegen te gaan.

Dekker wijst er op dat de toegang tot een persoonlijke telefoon en een celsleutel voor gedetineerden geen luxe maatregel betreft. “Het is geboren uit noodzaak”, aldus de minister. De ruzies onder gedetineerden, bijvoorbeeld over het gebruik van de gedeelde telefoon, nam alsmaar toe.

Minister Sander Dekker schrijft aan de Tweede Kamer:

“Een beveiligde betaaltelefoon op cel zorgt voor meer rust onder gedetineerden, omdat het incidenten zoals vechtpartijen op de afdeling voorkomt bij het gebruik van de gemeenschappelijke telefoon. Die problemen zijn vooral het gevolg van de beperkte tijd dat de gemeenschappelijke telefoon beschikbaar is.”

Het is niet zo dat elke gedetineerde binnenkort het recht heeft op een eigen telefoon en celsleutel. Alleen de gedetineerden op reguliere afdelingen kunnen er aanspraak op maken. In de extra beveiligde inrichtingen en op de terroristenafdeling zullen de gevangenen het vooralsnog moeten doen met het nauwkeurig uitstippelen van smokkelmethodes om aan een private telefoon te kunnen komen.