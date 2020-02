‘Nederland-strijder’ Mark Rutte neemt vier levende calculators mee naar top over EU-begroting!

Mark Rutte zal er alles aan doen om zijn jongste belofte, ‘geen cent extra naar Brussel’, te bewaken. Daarvoor neemt de premier maar liefst vier extra mensen mee naar de Europese top, die alle berekeningen de komende dagen meteen kunnen door-calculeren. Met deze maatregel hoopt Rutte weer eens een waargemaakte belofte op zijn C.V. te kunnen bijschrijven.

Volgens Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, moet onder andere Nederland meer geld aan de Europese Unie gaan betalen. Dit is volgens Michel het gevolg van de Brexit. Omdat Groot-Brittannië uit de Europese Unie is getreden, moet een rijk land als Nederland dus extra de knip trekken, zo is de conclusie in Brussel.

Voorafgaand aan #EUCO kwam de #FrugalFour () bij elkaar. Gezamenlijk zetten wij in op een nieuwe meerjarenbegroting op basis van een afdracht van 1% met behoud van kortingen. Ook moet de begroting moderner met meer focus op bv. rechtsstaat, migratie, innovatie & klimaat. pic.twitter.com/zZXiaTBzFa — Mark Rutte (@MinPres) February 20, 2020

Premier Rutte is het niet eens met de opgelegde verhoogde rekening uit Brussel en ziet liever dat Nederland zelfs gaat bezuinigen op de Europese spaarpot. Volgens de NOS denkt Rutte vooral te kunnen gaan bezuinigen op het aantal ambtenaren en hun salarissen. Ook zou het aantal subsidies moeten worden teruggeschroefd.

Of Rutte zijn harde woorden (“geen cent extra naar Brussel!”) deze keer wel waar kan maken, valt nog te bezien. Eerder lukte hem dat ook al niet nadat hij een soortgelijke belofte had gedaan door keihard te stellen dat Nederland niet meer zou betalen aan het failliete Griekenland. Daar moest de premier later dan ook weer net zo hard op terugkomen.