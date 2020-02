Nederlandse Aziaten zijn petitie gestart! Willen dat mensen stoppen met discrimineren vanwege coronavirus! ‘Wij zijn geen virus!’

Zaterdag lanceerde een nieuwe petitie ‘Wij zijn geen virus‘, de actiegroep zet zich in tegen de discriminatie van Aziaten in Nederland. Discriminatie – en voornamelijk flauwe grappen – nemen flink toe sinds de uitbraak van het coronavirus in China. Van flauwe memes tot hysterische pesterijen in bussen of scholen, de grens moet ergens worden getrokken!

Inmiddels is de petitie al meer dan 20.000 keer ondertekend, de aanleiding voor de petitie was een nummer op Radio10. Omdat radio sowieso al een dood medium is probeerde ze daar grappig te zijn en dachten ze dat het wel leuk was om een satirisch liedje te maken over Chinezen en coronavirus. Nou dit schoot dus compleet in het verkeerde keelgat.

“Genoeg is genoeg”, schrijven initiatiefnemers Vincent Yeers en Hui-Hui Pan. “Dagelijks worden wij geconfronteerd met zogenaamde ‘grapjes’ en uitlatingen die niet kunnen. Ook wij zijn gewoon mensen. Het is tijd dat wij de discussie aangaan. Dit treft niet alleen iedereen die Chinees is, maar ook alle Nederlanders met een Aziatische achtergrond. Een ziekte, een virus, daar maak je geen grapjes over. Zouden we ook lachen als het lied over kanker zou gaan?”

Het is inderdaad te sneu voor woorden dat direct alle Aziaten over één kam worden geschoren, het zou fijn zijn als mensen zich druk maken om het virus zelf en niet direct de Nederlands-Aziatische gemeenschap tot zondebok verklaart.