Nu júist meer wantrouwen! VVD boos door vragen CDA over coronavirus: ‘helpt niet om rust te bewaren’

Regeringspartij VVD hekelt de Kamervragen die coalitiepartner CDA aan zorgminister Bruins heeft gesteld. Vragen zouden niet relevant, overbodig of zelfs ‘gebaseerd op aannames’ zijn. Raar of niet, tijdens een potentiële gezondheidscrisis?

Pieter Omtzigt, Anne Kuik, Martijn van Helvert en Joba van den Berg, legden zorgminister Bruins het vuur flink aan de schenen. Zij willen namelijk weten of Nederland écht wel voldoende maatregelen tegen de uitbraak van het virus heeft genomen. Niet zo gek trouwens, want wie het nieuws volgt ontkomt haast niet aan de indruk dat andere landen véél meer aan het doen zijn.

Volgens mij krijgen ze het bij de VVD, en misschien ook wel bij het hele kabinet, flink benauwd. Want in plaats van in te gaan op de gestelde vragen, die volgens de VVD dus ‘gebaseerd op aannames’ zijn, of op de site van het RIVM al zijn beantwoord, roepen ze alleen maar op om de rust te bewaren. En dat is super dom natuurlijk.

Als die vragen al bij het RIVM zijn beantwoord, lever die antwoorden dan gewoon? Worden er vragen gesteld op basis van aannames? Laat dan zien waarom die aannames ongegrond zijn? Dat werkt namelijk beter dan gaan zitten janken over dat zulke vragen mogelijk angst aanwakkeren en dat de toon waarop de vragen zijn gesteld, niet helpen om de rust te bewaren…

Nederland heeft ook gewoon internet en dubieuze filmpjes die vanuit Wuhan, China zouden komen, zijn ook één muisklik verwijderd van de Nederlandse huiskamer. Dat heeft ook niet geleid tot paniek en daar gaan een paar vragen van wat CDA-Kamerleden écht niet ineens verandering in brengen. Kom nou toch…

UPDATE door MvdG: Overigens zijn hier de eerste vier Kamervragen. Lees ze even door. Zelfs een kind begrijpt nog dat deze vragen buitengewoon relevant zijn.

Vraag 1

Herinnert u zich dat u op eerdere Kamervragen antwoordde, «op dit moment nemen wij op basis van de ons beschikbare wetenschappelijke informatie van het RIVM aan dat een persoon pas besmettelijk is vanaf het moment dat er symptomen zijn (hoesten, koorts, luchtwegklachten)»?1

Vraag 2

Bent u bekend met het feit dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dit al een tijd op haar site een heel stuk minder stellig heeft staan: «Vraag: Wat kunnen we zeggen over besmettelijkheid tijdens de incubatietijd? Antwoord: Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer beperkte rol te spelen. Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij verspreidt.»?2

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft dat: «According to recent reports, it may be possible that people infected with 2019-nCoV may be infectious before showing significant symptoms. However, based on currently available data, the people who have symptoms are causing the majority of virus spread.»?3

Vraag 4

Houdt het beleid van de Nederlandse regering rekening met de mogelijkheid dat het coronavirus al (een beetje) besmettelijk kan zijn tijdens de incubatieperiode?