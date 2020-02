Oeps! Lelystad Airport openen ‘wordt moeilijk’ volgens minister

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) komt met ‘slecht’ nieuws: Lelystad Airport dit jaar openen ‘wordt moeilijk‘. Het kabinet was voornemens om de luchthaven al veel eerder te openen, maar stikstofbeleid gooide roet in het eten.

Het kabinet wilde Schiphol laten groeien met 40.000 vliegbewegingen per jaar en Lelystad Airport zou ook geopend worden, om de druk bij Schiphol en de Nederlandse infrastructuur te verlichten. Maar de commissie-Remkes steekt natuurlijk weer een stok tussen de spaken van dat wiel, want stikstof. Minister Van Nieuwenhuizen had eerder nog goeie hoop dat Lelystad Airport in ieder geval nog dit jaar open kon. Daar gelooft ze nu dus ook niet meer in.

En daarmee heeft het kabinet het zichzelf behoorlijk moeilijk gemaakt. Want net zoals de boeren, bouwers en woningzoekenden last hebben van dit beleid, treft het kabinet hiermee dus ook zichzelf. Hartstikke dom natuurlijk, al leeft daardoor wel meer een urgentiebesef en kan men zich niet opsluiten in een ivoren toren.

Dat zal nog wel met een hele hoop gestuntel, gesjoemel met cijfers en andere onzinmaatregelen gaan, tot de verkiezingen echt dichtbij komen en er ineens knopen doorgehakt kunnen worden. De druk en het ongenoegen neemt bij het kabinet in ieder geval toe. De vraag is alleen of bij het knopen doorhakken straks ook andere partijen profiteren, en niet alleen de stokpaardjes van de politieke partijen.