Oink-oink! Partij voor de Dieren doet nu ook aangifte tegen horrorslachthuis Westfort én de NVWA!

In navolging van de PVV, heeft ook de Partij voor de Dieren (PvdD) vandaag aangifte gedaan tegen het horrorslachthuis Westfort in IJsselstein. Daarmee lijkt de dierenpartij -na alle eerdere heisa binnen het partijbestuur- eindelijk weer ‘back on track’, namelijk strijden vóór dierenrechten en tégen dierenmishandeling.

Tweede Kamerlid en bioloog Frank Wassenberg van de PvdD heeft, in navolging van Geert Wilders en Dion Graus, vandaag aangifte gedaan tegen de horrorpraktijken die plaatsvonden binnen de kamppoorten van varkensslachterij Westfort in het Utrechtse IJsselstein.

Op uiterst schokkende videobeelden (waarschuwing!) is te zien dat ‘gespecialiseerde dierenartsen’ van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) varkens slaan in het gruwelslachthuis in Westfort. De artsen waren juist aangesteld om toe te zien op het dierenwelzijn in slachterijen, maar uit verborgen camerabeelden blijkt dat ze net zo hard meewerken aan het in stand houden van dierenmishandeling.

Ons Kamerlid @WassenbergFrank deed zojuist aangifte tegen slachthuis Westfort en de @_NVWA. ✊Oproep aan iedere dierenbeschermer die de beelden gezien heeft: doe ook aangifte, zodat de zaak niet wéér met een sisser kan aflopen! Check https://t.co/aV5ER8lHnv.#groeiendverzet pic.twitter.com/SamGq4Dqdg — Partij voor de Dieren (@PartijvdDieren) February 4, 2020

De Partij voor de Dieren roept elke dierenliefhebber op om ook aangifte te doen tegen de walgelijke praktijken van Westfort Meat Products, zoals het onterende varkensvernietigingsbedrijf voluit heet. Daarnaast is ook de NVWA medeschuldig volgens de dierenpartij. Wassenberg hoopt dan ook dat men niet alleen aangifte tegenover Westfort doet, maar ook de nalatigheid van de NVWA niet onvermeld laat in het proces verbaal.