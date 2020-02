Paniek! Koerden zijn het zat, gaan Syriëgangers binnenkort zelf berechten

Paniek in Nederland en paniek bij EU-landen! Koerden zullen in maart beginnen met het zélf berechten van Syriëgangers. Er zitten nog ontzettend veel jihadisten in Koerdische kampen. Terughalen gebeurt haast niet, een internationaal tribunaal komt ook maar niet van de grond. Koerden zijn het zat! Tijd voor minister Stef Blok (BuZa) om in actie te komen en te gaan praten…

Politiek Nederland wordt nu dus ‘zomaar ineens’ geconfronteerd met een clubje dat wél knopen durft door te hakken. Eigenlijk hebben we die Koerden daar gewoon zo lang mogelijk met de puinhoop laten zitten en hoopten we dat het daarbij bleef. Geen nieuws was goed nieuws en anders kon de kop gewoon nog wat dieper in het zand. Nu niet meer dus, want de Koerden nemen het recht nu in eigen hand. En ineens is het “zeer de moeite waard om in gesprek te gaan”, zei Blok.

Blok zegt dat Nederland “dan wel weer samen zal optrekken met de Europese landen die gezamenlijk zoeken naar een manier om Syriëgangers te berechten.” Wat dus eigenlijk al lang en breed had moeten gebeuren. Ik denk ook niet dat daar veel van terecht zal gaan komen en dat die Koerden hun plannen gewoon voortzetten. Die hebben helemaal geen behoefte aan dat eindeloze gepraat, zoeken naar een compromis, tijdrekken en onderzoek doen. Niet zolang zij voor de kosten opdraaien en de risico’s lopen.