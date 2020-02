Regeren met GroenLinks en D66? NOOIT!

Dit is gekker dan gek. Gestoorder dan gestoord. Achterlijker dan achterlijk. Er is namelijk geen enkele FDV’er of FVD-sympathisant die ook maar bijna overweegt om in een coalitie te gaan zitten met deze twee radicaal-linkse, anti-Nederlandse fop-partijen.

D66 en GroenLinks zijn een schande voor Nederland. Als er partijen zijn die aan een verschrikkelijke vorm van oikofobie lijden dan zijn zij het. Deze twee clubs haten alles waar Nederland voor staat. Onze cultuur, onze taal, onze geschiedenis. Die zot van een Sylvana Simons had helemaal geen eigen anti-Nederlandse partij hoeven op te richten; ze had zich gewoon kunnen aansluiten bij D66 of GroenLinks. Bij beide clubs was ze prima op haar plaats geweest.

GroenLinks komt voort uit een fusie van de PPR, de PSP, de CPN en de EVP. Ja, dat leest u goed (veel Millennials weten dat niet, dus ik leg het maar even uit): GroenLinks komt voort uit de Communistische Partij van Nederland.

Klaver en co. zijn een stel communisten.

Letterlijk.

En dan niet zomaar communisten, maar marxistisch-leninisten. Oh, en tot 1956 waren ze zelfs trotse stalinisten. Daarna braken ze daar hoegenaamd mee, maar dat was puur een pr-beslissing. Toen kon niemand er immers meer omheen dat Stalin een brute moordenaar was. Tot die tijd hielden ze de schijn maar wat graag op.

Is het een wonder dat Klaver graag wil dat Baudet naar de politieke goelag gestuurd wordt? Zijn soort doet dit altijd.

“Dat is wat overdreven, Michael!” Nee, dat is het niet. Ik ben niet vergeten dat er een zelfgemaakte bom werd gevonden in het kantoor van DWARS – de jongerenbeweging van GroenLinks – toen Klaver secretaris was.

En Jetten? Die is geen haar beter. Ja, meneer (sorry!) komt uit voor een partij met een mooiere achtergond (in theorie) dan die van GroenLinks, maar dat is bepaald geen prestatie. Als we kijken waar D66 nú voor staat – politieke correctheid, onbeperkte immigratie, tegen integratie, een overheid die meer uitgeeft, pro-groene gekte, tegen landbouw – kunnen we alleen maar concluderen dat die partij net zo radicaal is als GroenLinks.

Jetten en Klaver kunnen wel heel hard Baudet veroordelen en roepen dat ze nooit met FVD zullen samenwerken, maar wij van rechts kunnen de heren (sorry!) vertellen: we denken er niet over om met jullie in een coalitie te gaan zitten. Jullie zijn anti-Nederland, anti-cultuur, anti-vrijheid. Jullie willen alles waar Nederland voor staat vernietigen. Jullie willen onze cultuur afbreken, onze geschiedenis herschrijven.

Cordon sanitaire? Ja, om D66 en GroenLinks heen, ja. En nee, het maakt niet eens uit welke stalinist aan het roer staat van die clubs. De rot zit diep, diep van binnen. Daar verandert een nieuwe leider niets aan.