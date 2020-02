Rob Jetten dolblij: ‘Yes! De Noordzee wordt verminkt met een immens windmolenpark!’

Het wordt, aldus D66-leider Rob Jetten, echt geweldig: Groningen wordt het “waterstofpakhuis” van Europa. De Noordzee komt vol te staan met windmolens. “Duizenden banen” erbij. Wat. Een. Feest.

Dagblad van het Noorden bericht dat Groningen “het waterstofpakhuis van Europa” wordt. Een “immens windpark op de Noordzee en een grote waterstoffabriek in Eemshaven moeten voorzien in de productie van 0,8 miljoen ton groene waterstof. “Dit wordt heel groot,” aldus CEO Cas König van Groningen Seaports.

De plannen werden vandaag ontvouwd door het consortium NorthH2. Wie daar deel van uitmaken, vraagt u? Groningen Seaports, Gasunie en Shell. Jawel, dezelfde bedrijven die knetterrijk worden van ouderwetse vormen van energie gaan nu vol op de andere tour omdat daar óók bakken met geld aan te verdienen valt.

Het windmolenpark wordt ontstellend groot. In 2030 moet het 3 tot 4 gigawatt aan elektriciteit opleveren. Dat is dan weer voldoende om aan de behoeftes te voldoen van 3,5 miljoen tot 5 miljoen Nederlandse huishouders. In 2040 moet er 10 gigawatt opgeleverd worden, wat dus inhoudt 7 miljoen a 10 miljoen huishoudens.

D66-leider Rob Jetten vindt het prachtig!

Het grootste windmolenpark op zee ter wereld kan straks in de Noordzee staan! Goed voor duizenden banen. Voor heel veel schone, groene waterstof. En als het waait, is er voldoende stroom voor alle huishoudens in Nederland! 💪🏽https://t.co/Nsp8IIrmpp — Rob Jetten (@RobJetten) February 27, 2020

Jawel, heel Nederland kan voorzien worden van groene elektriciteit. Mooi man!

Maar wacht eens even, meneer vertelt het hele verhaal niet. Want wat lezen we verder in het verslag?

Maar huishoudens van stroom voorzien is in eerste instantie niet de bedoeling van NortH2. Het consortium wil de opgewekte elektriciteit transporteren naar de Eemshaven. Daar moet een enorme waterstoffabriek verrijzen die de opgewekte stroom omzet in groene waterstof.

In 2040 moet dat dan 0,8 miljoen ton waterstof opleveren, waarmee er voldaan kan worden “aan de enorme vraag naar waterstof in de industrie.” Oh ja, zegt König, “vanuit Groningen gaan we ons eigen gebied voorzien van groen waterstof, maar ook de industrie in Amsterdam, Rotterdam, Geleen en op termijn zelfs het Ruhrgebied.”

Jetten verkoopt het afzichtelijke park — dat 15 keer groter wordt dan het huidige grootste windmolenpark in de Noordzee, Gemini — dus met behulp van een leugen. De energie van dit park gaat helemaal niet gebruikt worden om alle Nederlandse huishoudens van elektriciteit te voorzien. Nee, het is allemaal slechts een cadeautje voor de zware industrie.

Dat is allemaal al erg genoeg, maar wacht, dan is dit er ook nog. Zoals Jan Roos terecht stelt:

1. Grote schade zeebodem

2. Trekvogels tussen de wieken

3. Meer aangespoelde grote vissen door verandering stroming

4. Dure strand- en duinsuppletie nodig wegens extra afslag

5. 85% van de tijd staan ze uit

6. Het levert dus nauwelijks stroom op https://t.co/c7rRzJBjf0 — Jan Roos (@LavieJanRoos) February 27, 2020

De Noordzee wordt dus totaal verminkt: de zeebodem wordt beschadigd, vogels worden massaal doodgeslagen door de wieken, vissen leggen het op grote schaal af… In naam van het klimaat wordt de natuur kapotgemaakt.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de “horizonvervuiling,” het feit dat er minder ruimte is voor vissers, en dat het effect “van trillingen, tijdens het draaien, in de zeebodem niet goed onderzocht” is.

Red het Klimaat: vernietig Moeder Natuur!

