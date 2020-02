School doopt Carnaval om tot ‘verkleedfeest’, want niet inclusief genoeg

Jawel hoor, daar gaan we weer. Het probleem waar niemand last van had, wordt opgelost op een manier die iedereen stoort. De openbare basisschool IKC Carrousel in Zevenaar moet perse wél het katholieke Carnaval vieren, maar wil daarbij niemand uitsluiten.

De Carnavals Verkleedfeest prins in Zevenaar Eric Boschman ziet er geen schade in:

“Carnaval of verkleedfeest, het is uiteindelijk maar een naam. Ik ben allang blij dat de school het nog viert. Het is gewoon een hartstikke leuk feest, ongeacht de religieuze achtergrond.”

Precies Eric! Laat je de alcohol wel staan dit jaar? Niet zo inclusief namelijk. En op 25 en 26 december vier jij lekker winterfeest. En barbecueën in de zomer noem je gewoon ‘Iftar met vlees’, want wat maakt het allemaal uit joh!

Het feit dat het een openbare school is die een katholiek feest viert, in een regio waar dat gebeurt, en waar iedereen die daar de kinderen heen wil sturen dat vooraf ook kan weten, kan toch geen reden zijn om de naam te veranderen? Welke graftak haalt het in z’n hoofd om hierover te klagen (excl. Amsterdammers)? En nog erger: wie meent hier perse uit voorzorg al maatregelen voor te hebben moeten nemen?

Dat je dit soort clowns in Nederland rond hebt lopen is nog tot daaraan toe. En dat bedrijven dit soort streken uithalen snap ik ook wel (gratis publiciteit). Maar het wordt inmiddels bloedirritant. Want dit lijkt mij bij uitstek iets waar de (lokale) bevolking z’n zegje wel even over mag doen. Of het nou een wethouder, een topmanager of een schooldirecteur is die meent op eigen houtje zo’n ‘divers en inclusief’ signaal af te moeten geven. Ik hoop dat het klachten regent bij die school en dat ze het terugdraaien. Ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn en waarom de Telegraaf ineens bij ze aanklopte.