Spanje is wanhopig door arbeidsmigratie, wil tienduizenden hoogopgeleide jongeren weer terug

Vrij verkeer van personen en een globaliserende wereld is niet voor iedereen even wenselijk. Spanje krabbelt langzaam maar zeker weer op na de economische crisis van 2008. Veel jongeren zochten hun heil in andere landen maar worden nu verleid om weer terug te komen. En daar staan fikse bedragen tegenover!

Tienduizenden jongeren vertrokken tijdens de crisis het land. Maar nu het in Spanje weer beter gaat, wil men juist hun Spaanse hogeropgeleiden weer terug zien te krijgen. Met een maximale vergoeding van 3.000 euro voor een vliegticket, een vergoeding voor twee maanden huur én goede hulp bij het vinden van een baan in Spanje, halen ze overduidelijk álles uit de kast.

Spanje kampt ook met de toenemende vergrijzing, maar daar hoor je ze niet over het openzetten van de poorten voor Afrikaanse arbeidsmigratie. Ook over het aantrekken van hoogopgeleide kennismigranten is het stil. Ze willen hun eigen mensen terug. En die mensen willen zelf ook terug, ondanks het feit dat ze in steden als Londen en Stuttgart véél meer verdienen (maar weinig overhouden).

De komende jaren wil Spanje zelfs tot een miljard uitgeven om de emigranten terug te krijgen. En daarmee laat het al een beetje zien hoe negatief die kosmopolitische D66-mantra van vrij verkeer en open grenzen kan uitpakken. Waar het onaantrekkelijk is trekt men weg, in plaats van het aantrekkelijk te maken. En nu lijkt Spanje op tijd in te grijpen om zichzelf alsnog aantrekkelijk te maken, voordat iedereen is vertrokken.