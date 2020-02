Stef Blok: ‘Iran moet veranderen! Het land staat nu helemaal aan de verkeerde kant!’

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is momenteel op bezoek in de Iraanse hoofdstad Teheran. Tegen de president van dat land heeft hij gezegd dat Iran van koers moet veranderen. “Het land staat nu helemaal aan de verkeerde kant”, aldus Blok tegenover de NOS.

Stef Blok is van mening dat Iran een monopoly-positie heeft op negatieve ontwikkelingen. “Daarom kom ik ook met een heldere boodschap.” Blok maakt zich zorgen over de steun van Iran aan het regime in Syrië, het steeds weer oplaaiende terrorisme en geweld in Jemen en de vrees dat Iran bezig is met het ontwikkelen en verzamelen van een gigantisch arsenaal aan kernwapens.

Wel laat Blok, onder andere tegenover de Nederlandse staatsomroep, weten dat hij graag met Iran wil samenwerken op het gebied van handel, import en export.

Blok denkt dat Iran daar ook wel voor te porren valt, omdat het land in een diepe economische crisis verkeerd. Internationale sancties en opgeheven handelsverdragen dragen daar aan bij. “Als Iran bereid is om zijn gedrag te veranderen, kunnen Nederland en Iran weer handel drijven zodat mensen meer welvaart krijgen”, aldus onze minister van Buitenlandse Zaken.

Nederland heeft echter ook nog een andere doelstelling voor het reisje van Blok naar Teheran. Een nieuwe vluchtelingenstroom moet wat hem betreft een halt worden toegeroepen. Blok is de eerste Europese minister die na de hoogopgelopen spanningen is uitgenodigd door de Iraanse president Rohani.

Wanneer Blok zijn poot iets stijver weet te houden dan een Mark Rutte in het verleden met binnenlandse financiële middelen heeft gedaan, dan valt er misschien nog wel enige winst te behalen op het gebied van handel, vluchtelingen en veiligheid tussen Nederland en Iran.