Te triest voor woorden! Nederland is Navo-sukkeltje: ‘te weinig marinecapaciteit voor Libië-missie’

Ja, ja! Libië bestaat ook nog! Met al dat nieuws over het coronavirus, de oorlog in Syrië en de vluchtelingen van Idlib, zou je haast vergeten dat er nóg een conflict aan de gang is: Libië. Is helemaal niet erg trouwens, want Nederland heeft toch geen capaciteit om er wat te gaan doen!

Nederland slaat nu wel echt een modderfiguur op het internationale podium hoor. Eerst stonden we met de vette bek vooraan bij het Libische conflict. We kennen het mantra inmiddels wel: ‘Oorlog is slecht, de-escaleren heeft de prioriteit’ en ‘met elkaar om tafel zitten’ is volgens Nederland het hoogst haalbare doel.

Dan helpt het om beide partijen de wapens in te laten leveren én om er voor te zorgen dat er geen nieuwe wapens het conflictgebied binnen worden geloodst. Een uitgelezen kans voor Nederland om haar waarde voor het Navo-bondgenootschap te etaleren dus. En dat gaat nu dus flink mis, want Nederland kan geen schip of marinier meer missen op het moment! Wil Nederland écht (effectief) meedoen, dan zal er een andere missie moeten worden afgebroken.

We moeten ons kapot schamen met z’n allen. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten eens wat minder gaan lopen roeptoeteren over het opzetten/meedoen aan militaire missies. In ieder geval zolang er op Defensie maar blijft worden bezuinigd. Bouw dat eerst maar weer flink op, dan kunnen we daarna weer overal wat van vinden en dreigen met ‘vredesmissies’ bij conflicten die we toch niet op gaan lossen.