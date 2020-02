Thierry Baudet noemt vrouwen lastigvallende Marokkanen… Marokkanen. Links WOEST

Het blijft een bijzonder vreemd fenomeen om te zien: als iemand iets zegt over de afkomst van criminelen of straatterroristen wordt links witheet van woede… terwijl de identiteitspolitiek juist bij links zo belangrijk is. Nu is men weer boos op Thierry Baudet. Die noemt vrouwen lastig vallende Marokkaanse Nederlanders in een tweet namelijk “Marokkanen.” En dat mag niet.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor zijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus!

“Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein,” aldus Baudet op Twitter. “Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land!”

Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 31, 2020

Vervolgens bewijzen linkse twitteraars dat ze juist groot fan zijn én blijven van “politiek correct gelul.” De ene reageert op Baudets tweet door … hem te rapporteren. De andere beschuldigt hem van “xenofobie”:

Ik weet niet wat ik misselijkmakender vind. Je xenofobie of het feit dat je zo geil wordt van jezelf als verlosser van het kinderlijk naïeve domme NLse volk en redder van je zelfverzonnen NLse ondergang🤢🤮🤢🤮 — Sabine Scharwachter 🦋 (@SabScharwachter) January 31, 2020

En van racisme:

Vanavond zijn 400.000 Nederlanders met Marrokkaanse roots ernstig lastig gevallen door een racist op Twitter. Aangifte doen zomaar een optie lijkt me. Gevaarlijke smeerlap. — Wouter Vroege (@woutervroege) January 31, 2020

En dan zijn er nog de horden linkse twitteraars die hem ervan beschuldigen een leugenaar te zijn. Want, zoals we allemaal weten gebeurt zoiets wat Baudet beschrijft nóóit in Nederland. Echt niet!

https://twitter.com/ElsMontijn/status/1223364112987586560

Er zijn gewoon camerabeelden te vinden hoor. In ieder geval op en rondom de stations, met enig geluk ook in de trein. Én getuigen lijkt me. Totaal ongeloofwaardig. — Nasimah. (@kaasncouscous) January 31, 2020

Jij valt elke dag miljoenen mensen ernstig lastig. Wat ben je toch een misselijk mannetje. — Michel (@michelbestaat) January 31, 2020

Bewijs het eens… Het klinkt als een van de van u bekende fantasieverhalen — Martijn Back (@Martijn_X) January 31, 2020

Ook voormalig PvdA-Kamerlid Keklik Yucel is woest; niet omdat de vriendinnen lastig werden gevallen (da’s wel wat vervelend, maar ach…), maar omdat Baudet de euvele moed had om de Marokkaanse afkomst van de daders te benoemen.

Dat twee vrouwen ernstig zijn lastig gevallen is walgelijk. En jouw ophitsende verdeel en heers tweet op etniciteiten is niet alleen walgelijk maar ook kwaadaardig als politicus! https://t.co/E4d085fiZR — Keklik Yucel (@keklikyucel) January 31, 2020

Het is hilarisch om te zien hoe ontzettend hypocriet links is. Links doet alleen maar aan identiteitspolitiek. Ras. Afkomst. Etniciteit. Gender. Seksualiteit. Alles wordt gebruikt om “minderheden” als “slachtoffers” te presenteren. Maar als een man als Baudet hetzelfde trucje gebruikt om dat even om te draaien zijn de rapen gaar. Opeens is het dan “racistisch” om dat soort kenmerken te benoemen.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor zijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus!

Lachwekkend.

Oh, en dan nog iets: die jongeren identificeren zich zélf steevast als Marokkanen. Ze willen niets te maken hebben met de Nederlandse cultuur. Ze spugen erop. Maar als we ze dan “Marokkanen” noemen is dat opeens onacceptabel? Onzin. Als ze willen dat wij hen als “Nederlanders” beschouwen moeten ze dat zelf óók doen.

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.