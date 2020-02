Topman RyanAir wil strengere controles voor moslimmannen op luchthaven

Topman Michael O’Leary van luchtvaartmaatschappij RyanAir wil dat moslimmannen extra streng worden gecontroleerd op de luchthavens. Volgens O’Leary komt daar namelijk de grootste dreiging vandaan. De uitspraken van de RynAir-baas hebben inmiddels een storm van kritiek teweeggebracht.

In een interview met The Times geeft O’Leary aan dat hij zich ernstige zorgen maakt over de veiligheid bij de controles op luchthavens. Hij noemt de veiligheidsmaatregelen die momenteel gelden ‘irrelevant’. O’Leary: “Gezinnen met kleine kinderen hoeven wat hem betreft niet door controles te gaan omdat de kans virtueel nul is dat ze zich zullen opblazen.”

Michael O’Leary verklaart zijn opmerkelijke oproep om strenger te controleren op vliegende moslimmannen:

“Wie zijn de aanslagplegers? Het zullen alleenstaande mannen zijn die alleen reizen. Je kan zoiets niet zeggen omdat het racisme is, maar in het algemeen zullen het mannen zijn van het moslimgeloof. Dertig jaar geleden waren het de Ieren.”

De gewaagde uitspraken van O’Leary hebben inmiddels een storm van kritiek teweeggebracht. Een woordvoerder van de Britse moslimgemeenschap beschuldigt de RyanAir-topman van discriminatie.

Volgens Khalid Mahmood, parlementslid namens de Labour-partij, moedigt O’Leary racisme zelfs aan. Als voorbeeld gebruikt Mahmood de bloederige aanslag in een waterpijpcafé in het Duitse Hanau. “Zouden we blanke mensen ook moeten profilen om na te gaan of het fascisten zijn?”, aldus Mahmood.

Mahmood maakt hiermee echter wel een begrijpelijk punt. Een blanke westerse vrouw die zich tot de islam bekeerde, bekende onlangs dat ze van plan was geweest om een zelfmoordaanslag te plegen op de St Paul’s Cathedral in Londen. Kortom: het gevaar kan in alle krochten van de samenleving schuilen.