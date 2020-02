Twaalf arrestaties extreemrechtse terreurcel in Duitsland: ‘wilden burgeroorlog ontketenen’

In Duitsland werden vandaag een serie huiszoekingen uitgevoerd in maar liefst zes deelstaten. De politie laat weten dat er twaalf verdachten zijn aangehouden, in verband met plannen om aanslagen te plegen op politici, asielzoekers en moslims. Het beoogde doel zou het ontketenen van een burgeroorlog zijn.

In september van vorig jaar zouden de opgepakte verdachten een extreemrechtse terreurgroep hebben opgezet. Op internet hebben ze elkaar leren kennen en uiteindelijk spraken ze in het echt face-to-face met elkaar af. Al snel zouden ze plannen hebben gemaakt om aanslagen te gaan plegen op diverse groepen mensen. Wapens en geld om aan die wapens te komen, was ook een netwerk voor beschikbaar. Acht van de twaalf verdachten zouden geldschieters zijn geweest, die wisten dat het voor de aanschaf van wapens zou worden gebruikt.

Onderzoek moet nog uitwijzen of er daadwerkelijke plannen waren en in welk stadium die zich dan zouden bevinden. Maar volgens de politie werden bij de invallen hun vermoedens eigenlijk alleen maar bevestigd of overtroffen.

Duitsland heeft natuurlijk al veel langer een probleem met politieke extremisten en de laatste jaren schijnt extreemrechts in populariteit toe te nemen. En hoewel dat volgens mij behoorlijk wordt aangedikt, neemt dat natuurlijk niet weg dat er wel degelijk rechtsextremisten zijn.

Het is een beangstigend signaal dat er kennelijk mensen zijn die met gerichte acties de samenleving zó pogen te ontwrichten, dat het hele land praktisch vlam vat. Je kunt ze natuurlijk gewoon wegzetten als ‘extreemrechts’, een politieke flank waar je niet naar hoeft te luisteren, of je ziet dit als een symptoom van een groter probleem. Want wat zou er zijn gebeurd als het ze was gelukt? Zou het Duitsland in twee kampen verdelen die elkaar de hersens inslaan? Of zou men rustig blijven en de aanslagen beschouwen als een losstaand incident?

Zelf schat ik de kans aardig hoog op die ‘twee kampen’. En dat is vanwege een flink aantal redenen, met elk een eigen complexiteit. Dat is teveel om hier nu te gaan zitten beschrijven, en sommige zijn misschien niet eens duidelijk aan te tonen. Maar ergens heb ik toch het gevoel dat er wat aan het broeien is. In Duitsland, Nederland en eigenlijk heel Europa.