Typisch! Belastingdienst houdt zwarte lijsten bij: “zo krijg je dus A- en B-burgers”

Het is weer raak! Een grondig onderzoek bij de belastingdienst heeft zowaar nog meer lugubere dingen naar boven gehaald. De belastingdienst houdt namelijke zwarte lijsten bij. Deze lijsten staan vol met mensen waarvan de belastingdienst vermoedens of signalen heeft dat ze frauderen. De lijst bestaat uit zo’n 180.000 mensen, waarvan velen totaal niet frauderen, maar toch gedupeerd zijn!

Mensen die op deze lijsten stonden hoorden hier niets over, ook konden zij zich niet verweren. Veel mensen zijn op de lijst gekomen door geruchten of vanwege zaken die niet precies helder zijn wat de exacte redenen zijn.

Mensen zijn veelal zonder goede redenen op deze lijsten gezet. Terecht dan ook dat een voormalig medewerker uit de school is geklapt, want wat de belastingdienst doet kan gewoon niet. Ze verdelen de samenleving zonder goede redenen – of op onbevestigde vermoedens.

Ook in Den Haag zijn de politici die zich met dit vraagstuk bezighouden helemaal klaar met de belastingdienst.

“Het is echt een beerput. In de toeslagenaffaire ging het eerst om enkele honderden mensen, toen duizenden, en nu gaat het over de héle Belastingdienst. Er moet nu echt een parlementaire enquête komen.”

Mensen die op die lijst terechtkwamen waren bij voorbaat al schuldig, verweer doen had totaal geen zin. Volgens de commissie-Donner was er dan ook sprake van ‘institutionele vooringenomenheid’.

Bij sommige mensen maakte de belastingdienst een voorspelling, die om de haverklap niet uit kwam. Toch werden er tal van subsidies dan stopgezet, wat deze mensen ernstig dupeerden. Vaak wisten ze helemaal niet waarom het werd stopgezet, pas bij aanvraag van hun gehele persoonlijke dossier kregen ze duidelijkheid.