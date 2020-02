Video! Annabel Nanninga maakt gehakt van linkse gekkies die excuses voor slavernij willen aanbieden!

Serieuze problematiek wordt er nauwelijks tot niet besproken in de Amsterdamse raad. Liever zanikt men daar over onbenullige thema’s of over kwesties die totaal niet relevant zijn. Vandaag was het thema: ons slavernijverleden. Sommige partijen vinden namelijk dat wij – dit wij is nogal abstract en vaag gedefinieerd door de beschuldigende partijen – excuses moeten aanbieden. Voor iets wat wij zelf niet hebben gedaan. Snapt u het nog?

Excuses aanbieden voor slavernij. Absoluut niet! Althans dat is waar de speech van Annabel Nanninga overging in de Amsterdamse raad eerder vandaag.

Uiteraard praat er niemand slavernij goed. We weten allemaal dat slavernij en slavenhandel immoreel is. Maar het is incorrect om hedendaagse generaties de schuld te geven voor iets wat eeuwen geleden plaatsvond. Daarom zijn excuses – zoals Amsterdam het voor ogen heeft – nergens voor nodig.

Terecht stelt Nanninga dat excuses – of soms herstelbetalingen – nergens op slaan. Want de daders in kwestie bestaan al enkele eeuwen niet meer, ook lopen er geen slachtoffers meer rond. Dus wie moet er nu precies excuses aanbieden aan wie?

Amsterdam was zo slim om een commissie op te richten dat super onafhankelijk is. Allemaal radicaal linkse mensen die een grove haat hebben aan de ‘boze witte man’, van deze commissie kunnen we uiteraard een zeer deskundig en objectief rapport verwachten.

Zoals we Nanninga kennen heeft ze helemaal niks met deze emoterreur en onzin-politiek. Vandaag haalde ze het voorstel dan ook helemaal onderuit! Plus één voor de altijd scherpe Nanninga! Want laten we wel wezen, er zijn veel urgentere problemen in onze hoofdstad!