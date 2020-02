Video! Geert Wilders komt met generaliserende video: ‘Politici neppen ons expres, salafisme = islam!’

We vonden de PVV de afgelopen weken al verdacht stil, ondertussen weten we waarom! Ze hebben keihard lopen werken aan een amateuristisch filmpje dat moet aantonen dat salafisme gelijk staat aan de hele islam. Nu heel Nederland ziet dat er enkele imams en moskeeverenigingen zijn die enorm fout zijn komt de PVV met een video om dit nogmaals eens te bevestigen.

Politiek correcte media en laffe politici maken een vals onderscheid tussen salafisme en islam. De eerste zou radicaal zijn en de ander niet. Maar dat onderscheid is onjuist: er is géén verschil. Salafisme = islam. En de islam hoort niet bij NL!#Wilders #PVV #stopislam pic.twitter.com/4WkscDrmEP — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 24, 2020

Tja wat kunnen we hier van zeggen? Behalve dat het enorm generaliserend is, is dit voor veel PVV-aanhangers niet nieuws. Men weet wel dat er enorm foute en islamfascistische elementen te vinden zijn bij bepaalde islamitische stromingen. Maar om nu de gehele islam gelijk te schakelen aan het salafisme is nogal kort door de bocht. Soefisten gedragen zich absoluut niet zoals salafisten dat graag zien.

Sowieso toont de stelling ‘salafisme = islam’ de enorme intellectuele leegte bij de PVV aan. Salafisme is een substroming binnen het soennisme, dus shia’s en soefi’s hebben er al niks mee te maken.

Maar ja de gemiddelde PVV’er begrijpt dit waarschijnlijk niet.

Als de PVV zich nu gewoon focust op de zichtbare rot binnen moskeeën die we kunnen aantonen dan zijn ze tenminste nog constructief bezig. Met het generaliseren van een gehele religie bereik je niks. Gemiste kans dus.