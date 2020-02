Voetbaltrainer Ron Jans legt werk neer na meezingen ‘N-woord’ in kleedkamer

Voetbaltrainer Ron Jans is ernstig in verlegenheid gebracht nadat hij in de voetbalkleedkamer een liedje zou hebben meegezongen waarbij hij de term ‘nigger’ in de mond nam. FC Cincinnati, de club van Jans, heeft de trainer tijdelijk op non-actief gezet.

In een statement schrijft de Amerikaanse voetbalclub:

“Wij willen graag een familievriendelijke club zijn die zichtbaar is in de samenleving. Toen de club op de hoogte werd gesteld van de beschuldiging waren we erg verrast, omdat Ron staat voor de cultuur van de club.”

Tegenover het AD zegt Jans dat hij “een beetje onhandig” is geweest door een stukje tekst mee te zingen. Echter laat Jans tegelijkertijd doorglippen dat hij alle ophef een beetje overdreven vind. “Er wordt nu van iets onhandigs iets heel groots gemaakt”, aldus de geboren Zwollenaar.

Jans, zelf een groot liefhebber van hiphop, zegt het nummer dat in de kleedkamer werd afgespeeld in eerste instantie niet te hebben gekend. Hij is zich dan ook van geen kwaad bewust. “Ik voel me niet schuldig. Want ik bén geen racist. Wat ik heb gedaan is in Amerika toch enigszins onhandig.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Jans de headlines weet te halen vanwege racisme-aantijgingen. Vorig jaar nog bracht hij zijn club FC Cincinnati nog in verlegenheid nadat hij ongepaste opmerkingen over slavernij zou hebben gebruikt als peptalk om zijn team op te zwepen.