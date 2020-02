Wat een verrassing! Amsterdam ziet voor het eerst in jaren criminaliteit niet dalen!

Uit cijfers van de driehoek – burgemeester, politie en het OM – blijkt dat voor het eerst in jaren de cijfers nauwelijks tot niet zijn gedaald wat betreft criminaliteit. Burgemeester Halsema lijkt al weinig goeds te kunnen doen in de stad, dus deze cijfers worden op een verkeerd moment bekend gemaakt. Is het Amsterdamse politiebeleid inderdaad te zwak, of speelt er meer?

De afgelopen jaren daalde juist de criminaliteitscijfers, maar de politie had het afgelopen jaar drukker dan ooit volgens de burgemeester. Dit is iets waar critici al langer voor waarschuwen, criminaliteitscijfers zijn alleen de geregistreerde cijfers, ze vertellen nooit het hele plaatje.

Cybercriminaliteit, huiselijk geweld en seksueel geweld blijven te veel onder de radar, en hier is politie vaak enorm veel tijd mee kwijt.

Ook schrikt de driehoek van de toename van wapenbezit onder jongeren. Laatst liet het programma Danny op Straat dit ook al zien in een vrij schokkende aflevering. Jongeren van 12/13 lopen al met kapmessen op straat. De politie staat er soms radeloos bij, voor de driehoek is dit een enorm probleem om op te lossen.

Laatst weigerde Halsema al om de zogeheten ‘patseraanpak’-beleid ook te gaan implementeren in Amsterdam, terwijl het in Rotterdam zijn vruchten afwerpt. Met deze nieuwe schokkende cijfers zal Halsema met een goed alternatief op de proppen moeten komen om nog een beetje vertrouwen van de raad te kunnen verwachten.