WHO lijkt mondstuk Chinese regering geworden: ‘trollen ondermijnen strijd tegen coronavirus’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ineens ernstige zorgen over trollen. Zij zouden namelijk de strijd tegen het coronavirus ‘ondermijnen‘. Maar hebben een paar complottheorieën echt zo’n impact? De WHO klinkt meer als een mondstuk van de Chinese regering!

Complottheorieën circuleren al zo’n beetje vanaf dag 1 op het internet. Daar zitten leuke, domme, interessante en soms ook akelig realistische tussen. Nou wil ik echt niet zelf in het ‘alu-hoedje’-kamp worden gepropt, maar wat de WHO hier aan het doen is, lijkt nergens op. De directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zegt namelijk het volgende:

“Trollen en complottheorieën ondermijnen het werk van iedereen die zich met het virus bezig houdt. Laten we het hebben over feiten, niet over angst. Iedereen moet kunnen beschikken over de juiste informatie om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen beschermen.”

Dit is namelijk exact wat de Chinese regering z’n eigen burgers vertelt. Je kunt niet enerzijds prediken dat je met z’n allen zo hard werkt om het coronavirus te bestrijden, waar vrije uitwisseling van informatie voor nodig is, en anderzijds janken dat er van alles met die informatie gebeurt.

En natuurlijk zitten er mafkezen tussen die het virus koppelen aan ‘de elite’ of ‘de nieuwe wereldorde’ die overbevolking tegen wil gaan en in de tussentijd rijk wil worden door de verkoop van (fors in prijs gestegen) mondkapjes. Laat ze daar maar bewijs voor aandragen ja, want dat ís ook irritant.

Maar laten we nou niet doen alsof de Chinese overheid, waar de WHO z’n feiten op baseert, zo open en transparant is. Want het is echt niet moeilijk om te zien dat die regering keihard heeft gefaald (5 miljoen Chinezen vertrokken vóór de quarantaine) en een geschiedenis heeft van sjoemelen met cijfers. Dat gebeurde ook bij de SARS-epidemie.

En dat sjoemelen hoeft niet eens altijd bewust te zijn. De ziekenhuizen zitten propvol, de mankracht is beperkt en testmateriaal om te kijken wie het virus heeft, schijnt ook niet in voldoende mate aanwezig te zijn. Maar buiten dat blijken de Chinezen hun doden als gevolg van griep bijvoorbeeld ook anders te tellen in vergelijking met de VS:

“The flu epidemic in the US eased during the week of January 5-11 but remains active, with an estimated 13-18 million cases of flu illnesses documented since the start of the season, a latest report from the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) said.

The agency also estimates between 6,600 and 17,000 deaths related to influenza since October 1, 2019.

Official Chinese data of flu-caused deaths is much lower, with Chinese CDC data showing that in 2018, there were more than 700,000 cases and 144 deaths.

But there was an epidemic in early 2019. In January 2019, the number of flu cases in the Chinese mainland reached 608,511, with 143 deaths.”