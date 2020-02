WHO waarschuwt Afrika: ‘Bescherm jezelf beter tegen massale besmetting coronavirus!’

Afrika is onvoldoende bewapend tegen een mogelijke uitbraak van het coranavirus op het continent. Tot die conclusie komt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Lidstaten binnen de Afrikaanse Unie moeten volgens de WHO beter samenwerken om een massale besmetting op het Afrikaanse vasteland te voorkomen.

Tot nu toe wist Afrika de dans te ontspringen als het gaat om de uitbraak van het coranavirus. Alleen in Egypte, met meer dan 95 miljoen inwoners het meest dichtstbevolkte land van Noord-Afrika, werd tot nu toe een besmetting gemeld.

Toch is de Wereldgezondheidsorganisatie er niet gerust op dat een uitbraak van het coronavirus desastreuze gevolgen kan hebben voor het Afrikaanse continent en vervolgens de rest van de wereld.

Every day we find out something new about #coronavirus, through collaborating with partners & the scientific community. Read a new commentary by @doctorsoumya and me in @TheLancet on how scientists are sprinting to outpace #COVID19: https://t.co/mc7ufdcevF

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 22, 2020