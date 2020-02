Zien! Geert Wilders laat van zich horen in de rechtbank: ‘Ik word al tien jaar vervolgd, en de politiek bemoeide er zich mee!’

Veel emoties vandaag bij de rechtszaak van Geert Wilders. Wilders en consorten speechten subliem over de corruptie bij onder andere Justitie en de politiek. Wilders ziet dit als niks anders dan een heksenjacht. Naast de rechterlijke macht, probeert ook de politiek hem monddood te maken. Bewijzen zijn er genoeg, maar de bewijzen worden simpelweg opzij geschoven, schandalig aldus Wilders.

Volgens Wilders mogen ze allemaal op het matje worden geroepen en onder ede staan: de premier, Van der Steur, Opstelten en alle andere betrokkenen. Politici en ministers ontkende enige betrokkenheid maar met al het bewijs is dit gewoon onhoudbaar!

Wilders is geschokt van de gang van zaken. Een eerlijk proces kan men dit niet noemen, al vanaf het begin was alle objectiviteit ver te zoeken. De haat naar Wilders was het motief, en dat betreurt Wilders het meest.

Nederland blaft graag andere landen af die hun rechtstaat afbreken – helemaal terecht zulke kritieken – maar ondertussen is er bij onze eigen rechtstaat geen enkel spoortje van objectiviteit te vinden als het gaat om het proces Wilders. Ineens vallen de schuimbekkende politici over elkaar heen om Wilders te kunnen vervolgen en/of publiekelijk aan te vallen.

Ondanks het vele bewijs is het OM van mening dat er geen bewijs is voor politieke beïnvloeding. Ze zijn compleet gek daar…