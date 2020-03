BAM! Tien weken cel voor ‘corona-hoester’ die agenten bedreigde

Niks waarschuwing, een FOEI-gesprek of een andere slappe maatregel! De man is veroordeeld voor bedreiging zware mishandeling: gewoon acht weken cel, twee weken voorwaardelijk, 350 schadevergoeding en tien maand rij-ontzegging!

Twee agenten vroegen Asaad C. om een blaastest af te nemen. “Ik heb corona, nu hebben jullie het ook”, riep hij na ze vol in het gezicht te hebben gehoest! Hij zou uit z’n slof zijn geschoten omdat, zo zegt hij zelf, “ik had een bakkie (red: glaasje wodka) op.” Maar al snel merk je dat het om een totale kloothommel gaat, zonder énig respect voor gezag:

“”De man zou tijdens het incident gezegd hebben dat hij getest was op corona en dat de handschoenen de agenten niet zouden helpen: ,,Ik weet dat ik binnen had moeten zitten, maar ik ben lekker naar buiten gegaan en nu hebben jullie het lekker ook.” Ook zou de man later hebben geroepen: ,,Lekker paar dagen zitten, paar broodjes pindakaas eten en dan ben ik weer buiten. Geen rechter gaat me veroordelen. Jullie zijn zielig. Ik ga lekker meer mensen besmetten.“”

Het ministerie had vijf weken (twee voorwaardelijk) celstraf geëist. Want, zo vond de officier van justitie: ‘de rechtspraak moet zijn tanden laten zien’. Zelfs de mond van de rechter moet zijn open gevallen, want als dít voor het openbaar ministerie moet leiden tot het ‘tanden laten zien’ van de rechtspraak, dan is er iets goed mis! Gelukkig gaf de rechter wel gehoor aan het verzoek, en niet aan de eis. Mooi een paar weken cel erbij, met een flinke reeks bijkomende straffen. Aanpakken dat respectloos straattuig!