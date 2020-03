Belachelijk! Agenten wéér aan lot overgelaten door falend materieel

In de nacht van zaterdag op zondag werd pijnlijk duidelijk hoe de politie in dit land er voor staat. Twee agenten werden mishandeld door een agressieve man. Ze riepen om hulp en drukten meerdere keren op de noodknop, maar de apparatuur bleek niet te werken. En dat is niet de eerste keer…

Twee agenten op patrouille in Tilburg werden geconfronteerd met een geweldsdelict. Ze snelden naar een hulpbehoevende vrouw die door een Poolse man de bosjes in werd getrokken en werd geslagen. De man zette het op een rennen, werd ingehaald door de politie en zodra één van de agenten hem benaderde, haalde hij uit. De agenten spreken van een ‘geweldsexplosie’. De portofoon bleek defect, dus de agent kon geen contact met zijn partner of collega’s maken. De noodknop bleek het ook niet te doen. Met pepperspray wist de agent de man uiteindelijk aan te houden.

Gelukkig dat het goed afliep, maar wat ontzettend triest dat de politie er zó slecht voorstaat zeg! Het is al een onaantrekkelijk beroep (die verzuimcijfers zijn niet voor niets zo hoog) en die paar agenten die nog wél hun leven in de waagschaal leggen, kunnen niet eens op hun eigen materiaal vertrouwen. Militairen kunnen daar ook over meepraten.

Maar gelukkig hebben minister Grapperhaus en vertrekkend korpschef Erik Akerboom het probleem gesignaleerd. Met ieder nieuwsbericht over de kwaliteit en organisatie van de politie, snap ik beter waarom Akerboom weggaat. Volgens mij had hij ook gehoopt om veel eerder weg te kunnen, of dat de lijken wat later uit de kast zouden komen.