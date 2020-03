Bizar! Hoofdagent vertelt schokkend verhaal: ‘Door technische mankementen is er een kans dat agenten dood kunnen gaan!’

Al eerder was bekend dat niet alles werkt zoals het hoort te werken bij de politie. Ze lopen soms over straat met verouderde – of gewoon niet werkend – apparatuur. Dit zorgde ervoor dat sommige korpsen besloten om agenten niet meer alleen de straat op de sturen. Een agent deed gisteren zijn verhaal bij Jinek, en het was zeker niet fraai.

Het communicatiesysteem van de politie hapert aan alle kanten, en dit zorgt dan ook voor levensgevaarlijke situaties. Gisteren was er een agent die vertelde hoe hij zelf meemaakte dat hij ondersteuning nodig had; maar door het gebrekkige systeem kwam de boodschap nooit aan. Hij stond er dus alleen voor.

En dit gebeurt dus steeds vaker, een complete schande dat dit kan gebeuren bij onze agenten.

“Het kan goed zijn dat er een agent zwaargewond raakt of doodgaat”

Ondertussen doet de politietop alsof het probleem niet heel groot is, terwijl lokale korpsen hier toch echt anders over denken. Voornamelijk omdat ze dus zelf in de problemen terecht zijn gekomen!

Het is goed dat een agent zijn verhaal deed, dit soort kwesties verdienen de volle aandacht. Want het is ongelooflijk dat onze agenten met niet werkend apparatuur de straat op worden gestuurd!