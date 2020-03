Breaking! Kabinet doet Nederland in lockdown, want tweede golf op komst: scholen, horeca en sportclubs dicht

Het kabinet gaat in de persconferentie, gepland voor ~17:00 – 17:30 uur, aankondigen dat Nederland praktisch in lockdown gaat: scholen, horeca en sportclubs gaan dicht. Dit en mogelijk andere verregaande maatregelen zullen zo direct worden aangekondigd.

Nu Spanje, Frankrijk, Noorwegen en diverse andere landen al soortgelijke maatregelen hebben ingevoerd, draait Nederland ook ineens bij. Experts vertelden het kabinet dat het sluiten van scholen niet nodig zou zijn. Maar ineens doken her en der andere experts op, niet van het RIVM, die juist pleitten voor veel strengere maatregelen. Scholen, horeca en sportclubs sluiten is daar er één van. (Het CBR liet ook zojuist weten dat alle praktijk- en theorie-examens per direct worden opgeschort.)

Het is nogal wat dat dit gebeurt, omdat het kabinet daar in feite mee aangeeft dat het RIVM advies ontoereikend is. Dat is een behoorlijk grote ‘oeps!’ zeg maar, want het kabinet doet daarmee eigenlijk precies hetzelfde als wat diverse bedrijven en organisaties zelf allang deden: RIVM-advies negeren.

Borreltje dit weekend? Ja joh, kan gewoon!

Femke Halsema was echter een totaal andere mening toebedeeld. Wat haar betreft konden Amsterdammers dit weekend gewóón een borreltje drinken. Gewoon ‘een beetje uitkijken’, in hoofdstad Amsterdam, met bijna een miljoen inwoners… Niet te geloven! Ik mag toch hopen dat ze vandaag of morgen flink bijdraait, al is het waarschijnlijk al te laat. Maar goed, dan zit ze toch in het huisje buiten de stad.