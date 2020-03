Burgemeester Den Bosch: ‘Verleng strenge maatregelen voor nog één maand!’

Het huidige pakket aan strenge maatregelen dat geldt tot 6 april moet volgens de burgemeester van Den Bosch minimaal verlengd worden met een maand. Hij adviseert het kabinet om dit pakket te verlengen, dit omdat we namelijk niet in één keer kunnen stoppen met de maatregelen.

Burgemeester Mikkers van Den Bosch moet er niet aan denken dat scholen en horeca opengaan vanaf 6 april, hoe fijn dit ook zal zijn voor de ondernemer. Er moet gedacht worden aan de nationale veiligheid.

„Ik kan me niet voorstellen dat we naar minder maatregelen gaan, omdat we ze heel hard nodig hebben om die curve naar beneden te drukken. We hebben elkaar heel hard nodig om deze crisis tegen te gaan”