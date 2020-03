Catastrofe in Italië! In één dag 919 doden door coronavirus

Er is geen ontkennen meer aan: Italië kampt met een regelrechte catastrofe! Zojuist rapporteerden zij 919 nieuwe doden en 5909 nieuwe besmettingen door corona in de afgelopen 24 uur.

In totaal zijn er in de wereld in de afgelopen 24 uur 2.299 nieuwe doden bijgekomen. Hier een screenshot van worldometers.info waarin de hoogste aantallen nieuwe doden door het coronavirus in de afgelopen 24 uur, in kaart zijn gebracht:

Na Italië zijn Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Iran en Nederland de landen met het grootste aandeel in het recente aantal nieuwe doden. Opvallend is ook dat Nederland, met slechts een fractie van het aantal besmettingen in de Verenigde Staten (8.603 vs 93.329), bijna 30 procent meer dagelijkse doden telt. Het is natuurlijk slechts een kwestie van tijd voordat de Amerikanen dat dubbel en dwars gaan inhalen, maar zorgwekkend is het wel!

Italië merkt nog helemaal niks van de lockdown-maatregelen en het dagelijkse aantal doden stijgt nog met iets van 20-30 procent per dag. Als we voor het gemak een stijging van 25 procent aanhouden dan zien we morgen mogelijk een nog moeilijker te verkroppen +1.150 staan voor Italië en +711 voor Spanje. Samen zou dat al meer dan 80 procent van het gerapporteerde totaal van vandaag zijn (2299 x 0,8 = 1.839,2). Als we voor Italië vanaf 8 maart rekenen dan komt het gemiddelde aantal doden per dag op net iets meer als 460 doden per dag. Met dezelfde bierviltjesberekening zou Nederland over één week op +534 doden per dag zitten. En dan te bedenken dat dit alleen nog maar de officiële cijfers zijn. Laten we in godsnaam hopen dat die maatregelen hier wél effect blijken te hebben, want we staren een gitzwart scenario nu recht in de ogen.