Corona-grenssluitingen werpen nu al vruchten af: 12 jaar voortvluchtige terrorist wordt bij z’n kladden gegrepen

Rechtse partijen pleiten er al een jaar of twintig voor: dat de grenzen van Europese landen véél selectiever opengaan voor wie er aan de poorten staan te rammelen. Niet zomaar iedereen laten doorlopen, maar goed kijken wie je binnenlaat. Met het coronavirus wordt eindelijk gehoor gegeven aan die oproep, zij het niet met het motief om de immigratie te verminderen. Maar toch: het nieuwe beleid werpt nú al vruchten af.

Kijk eens aan: het coronavirus biedt ons vandaag een leermomentje. Namelijk dat het sluiten van de grenzen, zoals partijen als FVD en PVV al jaren betogen, helemaal niet die grote logistieke ramp is waar de middenpartijen het voor houden. Sterker nog: het brengt een hoop goeds. Want nu de grenzen daadwerkelijk gesloten zijn (weliswaar in verband met het coronavirus, en niet met het oogmerk om immigratie af te remmen) kunnen er ineens gezochte terroristen in hun kraag gevat worden die al zo’n anderhalf decennium vrij en blij over het continent ronddolen.

Voor een Marokkaanse Belg viel deze week dus het doek, toen hij de grens tussen Luxemburg en Duitsland probeerde over te steken. Hij mag zich melden in de gevangenis. Dankzij dus die corona-grenscontroles:

“De Duitse politie heeft bij een grenscontrole in Trier een 51-jarige Belg opgepakt. Tegen de man, die van terreur verdacht wordt, liep al sinds 2008 een internationaal aanhoudingsbevel. De 51-jarige Belg van Marokkaanse afkomst werd dinsdag gearresteerd bij een controlepost op de A64, aan de grens tussen Luxemburg en Duitsland. De politie voerde daar controles uit in het kader van de coronacrisis.”

Het nieuwsbericht is overigens ook opgepikt door Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Hij ziet er het gelijk van hem en zijn partij in bewezen: “Het enorme praktisch nut van grenscontroles,” aldus het rechtse Kamerlid.