Corona-update! Spanje en Italië treuren opnieuw vanwege enorme dodenaantallen. 683 nieuwe doden in Italië

Nadat vanmiddag de Nederlandse cijfers al niet bepaald positief waren zijn de cijfers van andere westerse landen nog steeds enorm treurig. Italië duikt ditmaal wel weer onder de 700 doden maar ondertussen groeit het dodenaantal per dag rap in Frankrijk. Ook in Duitsland lijkt er een stijgende lijn te bespeuren.

Italië

Het einde is voorlopig nog niet in zicht voor de Italianen, wel duiken ze eindelijk onder de grens van 700 doden op een dag. Ondertussen heeft Rusland tal van wetenschappers en zelfs het leger gestuurd om de Italianen te helpen bij hun lockdown.

Spanje

Ook Spanje blijft in een enorme crisis zitten, maar liefst 443 nieuwe doden de afgelopen 24 uur. De afgelopen dagen kwam Spanje al vaker negatief in het nieuws, diverse horror verhalen kwamen naar boven drijven. Van bejaardenhuizen waar de kelders vol doden liggen tot aan het verhaal dat het Spaanse leger doden bejaarden aantreft.

Frankrijk

Ondertussen gaat het snel mis in Frankrijk. Macrons complete lockdown en zelfs de ‘staat van oorlog’ lijken weinig invloed te hebben op de verspreiding van het virus. De Fransen moeten 231 doden betreuren afgelopen 24 uur, in Frankrijk ziet men nu een enorme stijging in het dodenaantal. Het is te hopen dat zij niet Spanje of Italië achteraan gaan.