Corona update! Spanje gaat Italië achterna – Drama Italië gaat onverminderd hard door: +345 nieuwe doden

Italië neemt wederom een flink deel van het nieuwe totaal aantal doden voor haar rekening: 49 procent. Met +345 nieuwe doden en +3526 nieuwe besmettingen, voor een totaal van 31.500 besmette mensen.

Hieronder een overzicht van worldometers die laat zien wat de meest recente ontwikkelingen zijn voor het aantal slachtoffers van het coronavirus. En wat direct opvalt: het is drama.

China lijkt de afgelopen weken ontzettend hard te zijn afgeremd. De vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar die cijfers zijn, maar soit. Iran zit nog steeds flink in de problemen. Opvallend is dat Spanje ook ontzettend hoge cijfers begint te rapporteren, en al op een grove 30 procent van Italië lijkt te zitten. Maar Italië spant dus nog steeds de kroon. Gisteren nog een record aantal doden en vandaag slechts 6,5 procent minder doden dan gisteren.

Het is natuurlijk ook veel te vroeg om te stellen dat dit duidt op een afname, voor hetzelfde geldt schiet het morgen ineens het oude record straal voorbij. Wat niet te hopen is natuurlijk, aangezien wij in Nederland óók die kant op lijken te gaan.

Zo ziet het er momenteel qua kansen uit voor de Italianen:

Van de 31.506 besmettingen zijn er 26.062 ‘actief’ (niet hersteld) en 5.444 hersteld of overleden. Van die 26.062 hebben 2.060 patiënten ziekenhuisopname en/of spoedeisende hulp nodig. Er is dus ongeveer 8 procent kans op ernstige klachten voor de gemiddelde Italiaan. Wie in die groep is komen te vallen, heeft slechts 54 procent kans om te overleven!

Nu zijn dit soort percentages niet een-op-een door te trekken naar de situatie in Nederland, maar iets meer of minder maakt dan óók niet echt meer uit. Het is ronduit verschrikkelijk en komt in de verste verte niet in de buurt van de 0,5 procent waar de Nederlandse overheid momenteel op hoopt…