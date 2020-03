De economische gevolgen van het coronavirus: ‘Mogelijk 113 miljard aan omzetverlies voor de luchtvaartbranche!’

Naast de gevolgen voor individuen zijn er ook verschillende branches die enorm lijden onder de uitbraak van het coronavirus. De luchtvaartbranche ziet een totaalverlies van zo’n 113 miljard en verwacht pas over 6 maanden verbetering. Ondertussen zijn er alleen al in Nederland honderden bedrijven die om financiële hulp hebben gevraagd bij de overheid. Het coronavirus is desastreus voor sommige economische sectoren.

Kleine bedrijven die veel zaken doen met bedrijven in Azië zijn vooral de dupe, ook de zorgsector ontvangt enorme klappen. China is hofleverancier voor grondstoffen van medicijnen, en u raadt het al: er dreigt dus een medicijnentekort te ontstaan.

„Ik ben verbaasd dat we nog niet zoveel klanten horen die in de problemen zitten”, vertelt Swart. „Ik sprak een fabrikant die vertelde dat hij nog een beetje voorraad heeft en dat hij nu probeert spullen uit andere landen te krijgen. Hij zei: ik kan nog weken vooruit. Maar dat is dus nog niet geregeld met die andere leveranciers. Misschien is het wel een heel nuchtere Hollandse houding: eerst maar eens zien hoe erg het echt wordt.”

Veel kleine bedrijven kloppen nu aan bij de overheid in de hoop dat ze recht hebben op financiële steun, want ze ervaren desastreuze tijden.

Voor luchtvaartbranche gaat het ook om gigantische bedragen. Mocht de verspreiding minder snel gaan dan dat het nu gaat dan ligt het verlies rond de 70 miljard, in het ergste geval rond de 113 miljard dus. Enorme bedragen, en het toekomstbeeld is enorm somber.

“We verwachten dat het aantal annuleringen nog verder gaat oplopen”