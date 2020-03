Deugkneus Jesse Klaver heeft dé oplossing voor onze lockdown: ‘Zet gewoon wat kaarsjes in de vensterbank’

De immer hilarische Jesse Klaver heeft de oplossing gevonden om deze crisis door te komen. Inhoudelijk had Klaver zoals zo vaak de laatste tijd niks toe te voegen aan het debat over de Coronacrisis. Deze inhoudsloosheid is enorm problematisch, en dit realiseerde hij zich. Gelukkig kwam hij met een oplossing!

Al die moeilijke termen die Kamerleden strooiden in het debat over het Coronavirus waren veel te hoog gegrepen voor Jesse Klaver. Toch moest hij iets doen om punten te scoren bij zijn zelotische achterban. Gelukkig kwam daar ineens een geniale ingeving, mogelijk een visioen van de Groene Khmer: de Jessias had het antwoord op deze crisis!

#coronadebat: Klaver (GroenLinks) doet oproep om vanavond kaarsje in de vensterbank te zetten.#corona #coronavirus — Fons Lambie (@fonslambie) March 18, 2020