Domper voor minister De Jonge: twee patiënten aan één beademingsapparaat toch te gevaarlijk

Met man en macht worden er allerlei opties bedacht, doorgenomen en afgewogen om de effecten van het coronavirus zoveel mogelijk te dempen. Één van die opties is: twee patiënten een beademingsapparaat laten delen. Dat blijkt een héél slecht idee, zeggen deskundigen.

Ondanks de geruststellende woorden vanuit ziekenhuizen en het RIVM, over dat er vooralsnog voldoende capaciteit was en dat dit flink werd opgeschaald, kon je wel aanvoelen dat overbelasting van het zorgsysteem slechts een kwestie van tijd was. Want parallel aan die ‘geruststellende woorden’ werd ook gesproken over allerlei onorthodoxe maatregelen, waar twee patiënten aan één apparaat er één van was. En voor de leek was het ook een simpel maar effectief plan: 50 procent meer capaciteit met een beunoplossing, wie wil dat nou niet?

Helaas zit dat er niet in, volgens Amerikaanse en Nederlandse deskundigen. Beademingsapparatuur schijnt ontzettend nauwkeurig te moeten worden afgesteld zodat de patiënt precies genoeg lucht binnenkrijgt, ook wanneer er schommelingen in bepaalde waarden zijn (denk aan een wisselende bloeddruk). Met twee patiënten aan één apparaat kun je dat niet afstellen. Dan bestaat de kans, en die is zeker niet gering, dat patiënten te veel of te weinig lucht binnenkrijgen. In het uiterste geval gaan ze dan allebei dood.

Pech?

Dit wil overigens niet zeggen dat het hele idee dan maar direct van tafel moet worden gegooid. Misschien is het namelijk zo dat die apparaten wél kunnen worden omgebouwd, zodat fine-tuning voor beide patiënten mogelijk wordt. Maar daar is tot nu toe nog geen voorbeeld van.

En dat MIT-ding dan?

Een paar dagen geleden berichtte ik over MIT, dat met een doe-het-zelf noodventilator aan kwam zetten. Voor zover ik begreep houden ze daar wel rekening met de effectiviteit en risico’s van hun apparaat, maar erkennen ze ook de grens van wat het ding kan. Het idee is dus niet ter vervanging van de huidige apparatuur maar meer als last resort. Dus zonder (professionele) beademingsapparatuur zou de patiënt sowieso overlijden en met de doe-het-zelf ventilator is er tenminste wat meer kans.