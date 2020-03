Prachtig! MIT geeft blauwdruk vrij voor doe-het-zelf noodventilator

De knappe koppen bij het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology, beter bekend als MIT, schieten te hulp! Omdat zij verwachten dat er een wereldwijd tekort aan beademingsapparatuur zal komen, hebben zij een noodoplossing ontwikkeld!

Ze verwachten dat er alleen al in de Verenigde Staten een tekort aan dergelijke apparatuur zal ontstaan van tussen de 300.000 en 700.000 apparaten. Die dingen zijn al niet goedkoop en de vraag is wereldwijd natuurlijk explosief gestegen. Dus dat dit een écht probleem is hoeft niet echt meer te worden onderstreept. Maar wat is dan de oplossing? Een doe-het-zelf noodbeademingsapparaat!

Ze hebben gekeken naar wat zo’n apparaat minimaal moet kunnen om effectief te zijn. Daar is behoorlijk wat werk in gaan zitten en dat leggen ze allemaal stap voor stap uit: complete transparantie. Ze nodigen ook uit om kennis en inzichten bij te dragen, helemaal top!

Ze maken (en dat moet ook wel) keer op keer duidelijk dat dit puur als noodoplossing moet worden gezien. Ondanks het feit dat hun bijdrage toch een kil en technisch verhaal is, is het toch hartverwarmend. Dít is namelijk de kracht van open-source internet. Het ding mag er dan als een beun-apparaat uitzien, zolang het levens redt hoor je mij niet klagen! Of heb je liever een coronalied, gezongen door honderd BN’ers? Dat dacht ik.