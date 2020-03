Donald Trump: ‘New York gaat niet op slot, lockdown lost de crisis niet op’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat hij vooralsnog geen verregaande maatregelen neemt met betrekking tot de coronacrisis. New York zal dus geen lockdown tegemoet gaan zien, zo is Trumps voorspelling.

Via Twitter liet Trump weten dat nieuwe maatregelen vooralsnog niet nodig zijn in de Verenigde Staten.

….Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Ook de staten New Jersey en Connecticut hebben volgens Trump vooralsnog niets te vrezen voor een lockdown. Daar is nu dus duidelijkheid over. Eerder dit weekend gaf Trump nog aan te overwegen om deze staten op slot te gooien.

Hoewel de Verenigde Staten nog geen coronacrisis kent zoals we nu in Europa meemaken, is bijvoorbeeld de staat New York in de ban van het virus. 700 van de meer dan 2.000 dodelijke coronaslachtoffers in de VS zijn afkomstig uit de omgeving van New York.