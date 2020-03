Dubbelinterview Thierry Baudet en Theo Hiddema: ‘Lockdown van maximaal een maand… blijf vooral thuis!’

In een exclusief dubbelinterview met De Dagelijkse Standaard zeggen Theo Hiddema en Thierry Baudet dat een lockdown maximaal een maand hoeft te duren. In die tijd moet de overheid het virus voldoende onder controle kunnen krijgen om een effectieve plan-van-aanpak te implementeren. Ook hebben de FVD-heren een boodschap voor ouderen en zwakkeren: “Er wordt aan u gedacht.”

De afgelopen dagen zijn mediakartel-columnisten over elkaar heen gevallen om Thierry Baudet en Theo Hiddema te veroordelen wegens opportunisme. Zoals iedereen die het coronadebat in de Tweede Kamer daadwerkelijk gekeken heeft is dat onzinnig. Ja, de Forum voor Democratie-heren hebben kritiek geuit op het kabinetsbeleid, maar dat komt niet voort uit een drang om goedkoop politiek te scoren, maar om er samen voor te zorgen dat er een effectiever beleid komt waarmee er levens gered kunnen worden. Maar goed, dat kunnen de heren veel beter zélf uitleggen. Vandaar dit dubbel-interview.

Theo, laten we maar meteen met de deur in huis vallen: hoeveel vertrouwen heeft u momenteel in de huidige aanpak van het kabinet?

Theo Hiddema: Thierry en ik gaan in deze periode van nationale rampspoed in elk geval niet inzetten op electoraal gewin. Dat is niet gepast en werkt als een boemerang. Het landsbelang staat echt voorop. Maar de aanpak van het kabinet baart mij wel zorgen, want het lijkt er niet op alsof we het virus nu onder controle krijgen. Het mag wel wat daadkrachtiger. Maar wij beoordelen het beleid van het kabinet puur op de inhoud.

Thierry, vandaag lezen we dat de helft van de Nederlanders de voorschriften om COVID-19 te bestrijden niet serieus neemt. Hoe kan het kabinet daar verandering in brengen?

Thierry Baudet: Dit is een lastig probleem. Het kabinet zou er in deze fase goed aan doen om het maatregelenpakket aan te scherpen en vervolgens ook te handhaven. Als er minder mensen op straat zijn, bijvoorbeeld omdat niet-essentiële winkels dicht zijn en bijeenkomsten van meer dan tien personen zijn afgelast, neemt het aantal contactmomenten af, waardoor het virus zich minder snel verspreidt. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn: we hebben niet de capaciteit om op iedere overtreding te handhaven. Daarom wil ik mensen bij dezen ook graag oproepen om hun gezond verstand te gebruiken en de maatregelen serieus te nemen. Voor henzelf, maar ook voor de ouderen, de kwetsbaren en onze helden in de zorg, die het al zwaar genoeg hebben. Op dit moment moet de prioriteit zijn: zo min mogelijk nieuwe besmettingen. En daarvoor moet het aantal contactmomenten tussen mensen even drastisch afnemen. Niet leuk, maar het is de enige manier om de verspreiding van het virus nu in te dammen om te voorkomen dat we in dezelfde situatie als Italië terechtkomen – voor zover dat nu überhaupt nog mogelijk is.

Terug naar Theo. Hoe is het gesteld met het vertrouwen in Martin van Rijn? Hij is een expert, maar verschillende mensen beschuldigen hem er ook van dat juist hij in kabinet Rutte 2 voor de afbraak van de zorg heeft gezorgd; een afbraak die ons nu problemen oplevert.

Theo Hiddema: Nou, dat is echt nog even afwachten. Het is in ieder geval goed dat er snel een nieuwe minister is gevonden, iemand met affiniteit met de zorg bovendien. Ik wil de minister gaan beoordelen op zijn daden, niet op zijn verleden. Wij wensen hem alle succes in zijn functie. Het is in het landsbelang dat de minister slaagt in het naar behoren uitoefenen van die functie.

Duidelijk. Thierry, jullie bepleiten een zogenaamde total lockdown. Het partijkartel roept dat jullie het land “dus” een jaar op slot willen gooien. Hoe lang denk je dat zo’n lockdown écht gaat duren? En wat is de precieze strategie erachter?

Thierry Baudet: Van een jaar totale lockdown is geen sprake. Het is lastig vooruit te lopen op de zaak, want ook wij hebben geen glazen bol, maar een totale lockdown zou niet langer dan enkele weken tot maximaal een maand nodig moeten zijn, zolang de handhaving goed is en mensen ook echt doen wat ze gevraagd wordt: zoveel mogelijk thuisblijven dus. Het doel hiervan is om de verspreiding van het virus nu in dit stadium zoveel mogelijk tegen te gaan, zodat onze intensive care niet overbelast raakt. Op het moment dat de intensive care overbelast raakt, neemt het sterftecijfer namelijk enorm toe, omdat bepaalde zieken niet meer geholpen kunnen worden. Daarnaast kunnen we ons tijdens zo’n lockdown beter voorbereiden op de situatie na de lockdown: meer testen, meer capaciteit op de intensive care, meer mondkapjes. Omdat we snel veel leren over dit virus, is er ook een goede kans dat we dan dichter bij een medicijn of vaccin zijn gekomen.

Na de lockdown gaan we een nieuw stadium in. Dan gaat het leven weer zoveel mogelijk normaal door zoals vroeger. Het virus is dan nog niet uitgeroeid, maar wel onder controle. Dan kunnen we nieuwe gevallen direct isoleren, zoals in Zuid-Korea, door mensen continu te laten testen. Zo voorkomen we dat het virus zich blijft verspreiden. De gemiddelde coronapatiënt besmet zonder vroeg ingrijpen twee tot drie anderen met het coronavirus. Hierdoor verspreidt het virus zich zonder maatregelen als een veenbrand, vooral omdat het wel twee weken kan duren voordat iemand symptomen merkt en in quarantaine gaat. Dit betekent dat het aantal besmettingen zonder uitgebreid testen vanzelf enorm blijft toenemen en dat onze ziekenhuizen dit niet meer aankunnen. Dus moet het aantal mensen dat de gemiddelde coronapatiënt besmet fors omlaag, naar beneden de 1. In de fase na de lockdown is alles erop gericht om het aantal nieuwe besmettingen te beperken tot het niveau waarop de ziekenhuizen niet overbelast raken, terwijl het maatschappelijk leven in dit stadium zo min mogelijk last ondervindt. Daarbij kunnen soms nieuwe maatregelen worden ingevoerd en soms maatregelen worden afgeschaft. Maar om dit stadium succesvol te laten verlopen, hebben we eerst een korte totale lockdown nodig. Anders krijgen we de verspreiding van het virus niet onder controle.

Theo, in andere landen kiezen ze voor verschillende strategieën om dit nieuwe Chinese coronavirus COVID-19 te bestrijden. Aan welk land zouden wij een voorbeeld moeten nemen in deze barre tijden?

Theo Hiddema: Eerst aan Frankrijk. Dat heeft nu strenge maar noodzakelijke maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het virus drastisch in te dammen. Als de verspreiding vervolgens onder controle is, moeten we een voorbeeld nemen aan Zuid-Korea en Singapore. Daar is nu geen lockdown, maar de verspreiding van het virus lijkt er wel onder controle te zijn dankzij het testbeleid. Alles en iedereen wordt daar getest. Dat kunnen wij nu niet. Maar tijdens een lockdown kunnen we ons voorbereiden om dit na de lockdown te doen.

Thierry, je hoort ook geluiden van bijv. Rob de Wijk dat FVD en PVV nu vol achter “de leider” Rutte moeten gaan staan, want crisis. Hoe denk jij daarover?

Thierry Baudet: Ik zie dat niet zo. Ik vind wel dat dit geen tijd is om puntjes te willen scoren, geen tijd om het kabinet aan te vallen omdat we nu eenmaal in de oppositie zitten. Dat doen we dus ook niet. Maar juist in crisistijd is het belangrijk dat wij als Kamerleden kritisch blijven kijken naar de strategie van het kabinet. Niet om puntjes te scoren, maar in het landsbelang. Om zoveel mogelijk mensenlevens te redden. Onze kritiek op het beleid van het kabinet moet zo worden gezien. Het is kritiek op de inhoud en altijd met het landsbelang als uitgangspunt.

Tenslotte een vraag voor jullie allebei: Wat zouden jullie willen zeggen tegen de Nederlanders — met name ouderen en zwakkeren — die zich ernstig zorgen maken?

Blijf vooral thuis en verminder het aantal contactmomenten. Herontdek uw boekenkast. Speel monopoly. Zie om naar elkaar en wees mild naar uw huisgenoten. En weet dat er aan u wordt gedacht. Wij wensen u een goede gezondheid en veel sterkte toe in de komende periode.