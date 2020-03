Flinke daling aantal nieuwe coronadoden Italië, maar alsnog fors: +651

Italië rapporteerde zojuist +651 nieuwe doden als gevolg van het coronavirus. Dat is fors, maar een flinke daling ten opzichte van de dag ervoor (+793). Maar optimistisch is het allerminst!

‘Gelukkig! Maar twee MH17’s in Italië vandaag’. Dat is een beetje hoe absurd het optimisme als gevolg van deze daling klinkt. Mensen gaan niet in een vaste sequentie dood. Je hebt taaie en zwakke mensen, vechters en opgevers. Wat ik bedoel te zeggen is dat de mensen die vandaag op het randje zaten en de dood in de ogen keken, mogelijk morgen wel aan de update voor die dag worden toegevoegd. Hou daar rekening mee!

Het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als er nu een dalende trend zou worden ingezet, hoe eerder hoe beter! Maar alle maatregelen die daar zijn genomen, merken de Italianen over twee à drie weken pas de effecten van. Je moet niet raar opkijken als Italië morgen ineens +1.100 rapporteert. Die kans zit er namelijk dik in.

En dan zit je nog met de onzekerheid rondom de betrouwbaarheid van die cijfers. Denk bijvoorbeeld aan oude mensen die niet naar de IC werden gebracht ‘want dat heeft toch geen zin’ en thuis zijn gestorven. Worden die automatisch bij coronaslachtoffers opgeteld? Ik kan me namelijk best voorstellen dat ze hun testkits wel beter kunnen gebruiken en de doodsoorzaak van opa en oma gewoon onder ‘ouderdom’ wegschrijven.

En ik zeg dit niet omdat ik graag de pessimist uit wil hangen. In Italië verwacht men namelijk eind maart pas de piek te bereiken. Vanaf 23-25 maart zou volgens de expert het aantal nieuwe besmettingen omlaag moeten gaan. Een paar dagen daarna zullen de IC’s hun piekdrukte krijgen en het is dan nog maar de vraag hoe lang dat aanhoudt. Italië kent diverse brandhaarden die allemaal op andere momenten zijn begonnen, en dus ook op andere momenten zullen eindigen.

En dan zitten ze nog met het feit dat in het zuiden van Italië het aantal infecties juist aan het toenemen is. En laat dat nou precies de regio zijn waar de meeste senioren zich bevinden… Italië is er volgens mij nog láng niet.