Geert Wilders gaat los op kabinet! ‘Jullie zijn pas in actie gekomen na MIJN motie!’

Geert Wilders is vandaag niet te spreken over de gang van zaken in Nederland. De overheid is te laks geweest, het Hof van discipline is te bevooroordeeld en door slecht crisismanagement is er te veel onzekerheid. Wilders kon het niet laten om te fulmineren tegen het kabinet. Iedereen maakt fouten erkent Wilders, maar slecht voorbereid zijn is onvergeeflijk!

Wilders is – terecht – woedend op het kabinet dat zij pas actief beademingsapparaten zijn gaan bestellen nadat de motie Asscher/Wilders is aangenomen. Voor deze motie had het kabinet dus nog geen aanstalten gemaakt om rond te kijken of er bedrijven zijn die dit soort apparatuur verkopen. Een schande uiteraard!

“Echt ongelooflijk en veel te laat. Blijkbaar is het kabinet pas actief gaan bestellen nadat de motie Wilders/Asscher over voldoende IC-capaciteit werd aangenomen op 12 maart.”

Ondertussen kon Wilders het ook niet laten om een sneer uit te delen naar het Hof van discipline. Zijn voormalig advocaat Bram Moszkowicz krijgt namelijk een definitief beroepsverbod en keert dus niet terug als advocaat!

Wilders is niet te spreken over de bevooroordeelde rechters in Nederland, en zoals we nu al een paar jaar weten is Wilders een persoonlijke vete aan het uitvechten met de politiek geëngageerde rechtspraak in Nederland.

“Het Hof van discipline bestaat uit bevooroordeelde rechters en advocaten die hem blijkbaar haten. Een van de allerbeste advocaten van Nederland krijgt nu geen herkansing maar definitief een beroepsverbod opgelegd. Bah!”

Wat een onrecht.

Wat een fout besluit.

Ook komt Wilders met een oprechte boodschap: vanzelfsprekend kan men fouten maken in een crisis. Er staat enorm veel druk op de regering, dus fouten maken gebeurt dan eenmaal, dat is menselijk. Maar wat Wilders wel onvergeeflijk vindt is dat men zich totaal niet had voorbereid op deze crisis. Terwijl we alle tijd hadden om ons voor te bereiden hierop!

“Ik ben echt boos. Iedereen maakt fouten hoor, maar zo slecht voorbereid zijn op een crisis is onvergeeflijk.”

