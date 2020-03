Geert Wilders gaat los op ouderen-bellende huisartsen: ‘Respectloos, angstaanjagend!’

PVV-leider Geert Wilders heeft woedend gereageerd op nieuwsberichten en tweets van verbaasde cliënten dat huisartsen bejaarden bellen om hen te vertellen dat ze iets op papier moeten zetten over de vraag of ze al dan niet aan de beademing willen als ze onverhoopt het coronavirus oplopen. Dit is, aldus Wilders, werkelijk ongepast.

Gisteren berichtten wij dat iets heel verontrustends gaande is in Nederland: ouderen worden gebeld door hun huisarts met de vraag of ze erover na willen denken of ze echt aan de beademing willen als ze geveld worden door het nieuwe Chinese coronavirus. “Wilt u wel op de intensive care belanden?” wordt hen gevraagd. Natuurlijk ervaren heel veel ouderen dit terecht als: ‘Zeg maar van niet.’ Want, zullen die bejaarden redeneren, als dat niet zo was zouden ze de vraag niet eens gesteld krijgen. Jongere mensen wordt immers niet gevraagd om zo’n beslissing te nemen ten einde de IC’s te “ontlasten.”

Afijn, het is natuurlijk verschrikkelijk dat die ouderen zo’n belletje krijgen van hun huisarts. Feitelijk wordt hen gewoon gevraagd om hun dood stilletjes te accepteren als ze nu ernstig ziek worden. Misschien dat dit uiteindelijk nodig blijkt te zijn om jongere mensen te redden, maar toch, als oudere — die zijn of haar leven lang betaald heeft om ons zorgsysteem in stand te houden! — is dit natuurlijk erg zuur.

PVV-leider Geert Wilders denkt er net zo over. Op Twitter gaat hij keihard los op de huisartsen die hun cliënten bellen. “Respectloos, angstaanjagend en ongepast,” schrijft hij. “Gezonde oudere mensen bellen of ze — mochten ze ziek worden — nog wel op de Intensive Care willen.”

Hij gaat verder, “Stop dit minister Hugo de Jonge!”

Gezonde oudere mensen bellen of ze – mochten ze ziek worden – nog wel op de Intensive Care willen. Stop dit minister @hugodejonge!#coronavirus #Corona Senioren in paniek door belletje dokter https://t.co/WSIwKzcHnW via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 27, 2020

Het valt nog maar te bezien dat De Jonge hier iets mee doet. Laten we niet vergeten dat D66 deel uitmaakt van de regeringscoalitie.

