Geert Wilders lacht blunderende Mark Rutte uit: ‘Geen handen schudden? Sukkel’

Laten we eerlijk zijn, de meeste politici kunnen helemaal niets — behalve stiekem in achterkamertjes wat macht voor zichzelf verwerven. Als je deze figuren loslaat in de echte wereld eindigen ze met een bijstandsuitkering.

Case in point, onze premier die gisteren keihard afging. Heel trots vertelde hij op televisie dat, in samenspraak met het RIVM, besloten is dat Nederlanders vanaf nu geen handen meer mogen schudden. Die maatregel zou nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “U kunt voetzoenen” of iets met de ellebogen doen, aldus jullie premier (niet de mijne!). Maar handenschudden? Neen!

En dus deed Rutte dit:

Zucht.

Kom er maar in Geert…

Geen woord te veel gezegd. Inderdaad, wat een #sukkel.

