Gestoorde en geflopte cabaretier Freek de Jonge wil dat bejaarden hun magere AOW opgeven om coronavirus te bestrijden!

Freek de Jonge, zelfverklaarde anti-fascist en cabaretier, heeft dé oplossing bedacht om deze crisis door te komen. Als bejaarden in Nederland hun toch al zo magere AOW nu gewoon opgeven, dan kunnen we dit geld gebruiken voor de bestrijding van het coronavirus. Wat een afgrijselijke man is die Freek de Jonge toch…

Er zijn vast wel 100 000 bejaarden in Nederland te vinden die bereid zijn hun AOW uitkering in een corona noodfonds (conofo) terug te storten. Dat levert ongeveer een miljard per jaar op. — freek de jonge (@freekjonge) March 22, 2020

Voor De Jonge is het makkelijk om zo laconiek te praten over iemand anders zijn of haar AOW, De Jonge heeft een prima zakcentje voor zijn oude dag. Helaas geldt dit niet voor vele anderen. Toch ziet De Jonge liever vandaag dan morgen dat er een noodfonds komt bestaande uit het geld van onze ouderen.

Toch fijn om te zien dat onze salonmarxist en anti-Baudetier zo solidair is met ouderen, die het overigens al zwaar genoeg hebben tijdens deze crisis.

Tijdens deze epidemie krijgen we gelukkig de ware aard te zien van vele mensen, sommige ontpoppen zich tot compleet gestoorde complotdenkers ( kuch, Robert Jensen), weer andere tonen aan dat ze totaal geen empathie hebben voor anderen in deze samenleving.

Sam Smith shares emotional snaps of 'quarantine meltdown' at £12m homehttps://t.co/RKaqDHAZ54 pic.twitter.com/6c0mi44irO — The Scottish Sun (@ScottishSun) March 19, 2020

Ondertussen heb je ook nog een idioot zoals Sam Smith die een ‘meltdown’ krijgt omdat hij zijn miljoenenpand niet kan verlaten.

Och wat hebben deze bekende sterren het toch maar zwaar.