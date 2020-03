Het bloederige prijskaartje van Ruttes corona-groepsimmuniteit: tot 63.000 doden, Nederland tien jaar ziek

Groepsimmuniteit opbouwen. Dat wordt dus het Nederlandse beleid om het coronavirus tegen te gaan, aldus Mark Rutte gisteravond. Het gaat ons nog jaren aan het ziekenhuisbed kluisteren en de uitvaartindustrie krijgt het nog druk: 63.000 Nederlanders zullen de strijd tegen de ziekte verliezen. Dat berekende één van ’s lands beste onderzoeksjournalisten.

Terwijl vriend en vijand premier Rutte prijzen voor zijn coronatoespraak gisteravond, heeft niemand het eigenlijk over wat het door Mark Rutte zo subliem gepresenteerde beleid nu precies gaat kosten. Ja, het wordt duur. Maar de prijs die betaald moet worden is niet alleen in euro’s, maar ook in mensenlevens. En laten we het zo zeggen: dit beleid lag wat dat betreft niet in de uitverkoopbak van de Kruidvat. Beslist niet.

Nee, de strategie om in Nederland groepsimmuniteit te regelen tegen dit virus gaat ons 63.000 doden kosten. Dat becijfert onderzoeksjournalist Ton F. van Dijk:

“Het NOS Nieuws neemt het narratief van premier Rutte volledig over. Maar ‘vergeet’ relevante toevoeging aan gekozen scenario: indien 9 miljoen (meer dan de helft) van de mensen corona krijgt, en 0,7% (lage schatting) overlijdt, betekent dat 63.000 doden.”

Ook zijn de ziekenhuizen nog eens een heel decennium bezig met het bedwingen van deze crisis. Van Dijk:

“Bij 70% geïnfecteerden met corona zijn dat 11 miljoen Nederlanders, waarvan 5% een intensive care-bed nodig heeft. Dat zijn 550.000 mensen. Op z’n best hebben we 2000 IC bedden. Verblijf op IC gemiddeld twee weken. Ieder bed moet dan 275 keer gebruikt worden. Dan zijn we 10 jaar verder!”

Van Dijk haalt later ook de medicijnenwetenschapper Gerard van Westen aan, die met rekensommen uitkomt op soortgelijke cijfers als Van Dijk. Maar alvorens hij z’n resultaten presenteert zegt Van Westen: “Ben ik gek?” En: “Laat me alsjeblieft weten waar ik verkeerd zit want ik kan de cijfers nauwelijks geloven.”

Hoe dan ook, de onderzoeker berekent dat het plan van Rutte inhoudt dat 44.000 Nederlanders moeten sterven, terwijl alle intensive care-bedden in het land maar liefst drieënhalf jaar bezet zullen worden door alleen maar corona-patiënten.

Kortom: het plan om groepsimmuniteit te kweken klinkt misschien op papier als de beste optie, maar we hebben daar in Nederland gewoon niet de middelen voor binnen ziekenhuizen. Daarnaast: een tol van 44 tot 63 duizend doden is wel héél erg hoog, nietwaar? Wellicht dat het beter is om te zorgen dat zo min mogelijk mensen het virus überhaupt krijgen. Makkelijk of goedkoop is dat zeker niet. Maar zoals Van Dijk en Van Westen al demonstreren: er is geen aanvaardbaar alternatief voor.