Hoe bewaar je je Bitcoins veilig?

Wanneer je net bent gestart in het beleggen van cryptovaluta, is het soms nog wat een weg banen door alle informatie die van belang is. Omdat je niet bent gaan beleggen voor het maken van verlies, is deze verdieping in de informatie erg nuttig. Wellicht heb je al aankopen gedaan en mag je jezelf eigenaar van de Bitcoin, of een andere populaire munt zoals Ethereum, noemen. Maar hoe zorg je ervoor dat jij jouw munten veilig bewaart? Op deze pagina lees je hoe je jouw online schatkist het best beveiligd.

Maak gebruik van cold wallets

Net als dat je muntgeld en briefgeld in een portemonnee bewaart of veiligstelt bij een bank, kan dit ook met cryptovaluta. Een cold wallet is een soort digitale portemonnee waar je jouw digitale valuta veiligstelt voor hackers. Omdat de wallet zich offline begeeft, is hij dus niet verbonden met het internet en wordt het hackers ongelofelijk lastig gemaakt om bij jouw cryptocurrencies te komen.

Veel platformen die handelen in digitale valuta, beveiligen de cryptocurrencies van haar klanten, door deze cold wallet te gebruiken. Houd dus goed in de gaten of dit bij het platform wat jij gebruikt, ook het geval is.

Is jouw API-omgeving veilig ingesteld?

API is een afkorting die staat voor: ‘Application Programming Interface’. Dit kan je zien als een uitbreiding op een bestaand systeem of bestaande software-oplossing die het mogelijk maakt om functionaliteit van een systeem, beschikbaar te maken voor andere systemen. Dit is een lange technische zin, maar het komt er in het kort op neer dat een API zorgt voor de communicatie, maar ook uitwisseling van informatie, tussen verschillende softwaresystemen.

Stel je API zo in dat het nodig is om handel en opname toegang te verschaffen. Hiervoor gebruik je IP- en opname whitelists om je te beschermen tegen onbevoegde verzoeken en transacties.

Bewaar je Ethereum en Bitcoin in een hardware wallet!

Om er zeker van te zijn dat jouw digitale schatkist, je mogelijke appeltje voor de dorst, veilig is, gebruik je een hardware wallet. Deze USB-stick is speciaal ontworpen om jouw cryptocurrencies veilig te bewaren. De hardware wallet dient als een soort speciale sleutel die nodig is om bij de schatkist te komen. Omdat je deze sleutel offline hebt gemaakt, kan een hacker niets. Hij heeft immers deze sleutel nodig, om bij de opslag van de cryptovaluta te komen.

