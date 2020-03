Hoe verspreiden we nieuws over het coronavirus het beste?

De hele wereld is in de ban van het coronavirus en er wordt hard gewerkt om het virus onder controle te krijgen. Tegelijkertijd is het van essentieel belang dat informatie over het virus juist wereldwijd wordt verspreid. In tijden waarin iedereen wordt geadviseerd om afstand van elkaar te nemen, wat is nu de beste manier om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen? Gelukkig zijn hier een aantal manieren voor waarbij we niet minder dan 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te nemen.

Bescherm jezelf tegen corona

Het coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Patiënten die besmet zijn en symptomen hebben, lijken het meest besmettelijk te zijn. Besmetting voorkom je door:

Je handen regelmatig te wassen.

In de binnenkant van je elleboog te hoesten en niezen.

Thuis te blijven als je ziek bent.

Op afstand te blijven van hoestende mensen.

Distributeer het nieuws via folders

Steeds meer krijgen we het advies om thuis te blijven en sociale contacten te beperken. Om toch effectief nieuws over het virus te verspreiden, is folders drukken een ideaal alternatief:

Folders zijn gemakkelijk te distributeren

Hoewel veel eetgelegenheden, bars en andere gelegenheden tijdelijk hun deuren sluiten, blijven winkels nog open. Door folders bij de deuren of kassa’s te plaatsen, kunnen klanten snel een kopie pakken zonder in de buurt te komen van andere klanten. Maar ook als het na het coronavirus noodzakelijk is om uw bedrijf een extra boost te geven, is het neerleggen van folders een goede optie.

Folders zijn kosteneffectief

Vergeleken met andere opties is het bedrukken van folders een goedkope manier om belangrijke informatie de wereld in te helpen. Vooral als je de folders in bulk koopt, betaal je minder voor een grotere hoeveelheid.

Folders vergroten vertrouwen

Een folder die er professioneel uitziet, bouwt vertrouwen. De lezer zal de boodschap in de folder sneller aannemen en de tips opvolgen die hierin worden gegeven.

Folders zijn een bron van informatie

Een folder geeft bedrijven de mogelijkheid om veel informatie te geven. Dit kan tips zijn over handen wassen, wat te doen als je denkt besmet te zijn, quarantaine, testen en zelfs tips om kinderen te vermaken die 2 weken binnen moeten blijven.

Folders geven uw bedrijf autoriteit

Drukwerk geeft klanten het idee dat ze te maken hebben met een gevestigd bedrijf. Een folder geeft aan dat je bereid bent om in de klant te investeren. Mensen verwachten geprint drukwerk van een bedrijf dat serieus is over zaken doen.

Folders maken uw bedrijf persoonlijk

Met een folder bereikt u persoonlijke communicatie. U spreekt direct tegen die ene persoon die de folder op dat moment leest. Zorg er daarom voor dat de folder op toegankelijke wijze uitlegt waarom de informatie in de folder zo belangrijk is.