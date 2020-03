Hoppa! Thierry Baudet gaat op onderzoek uit! ‘We gaan achter financiering van de Postcodeloterij aan’

'We gaan achter de @Postcodeloterij en @clara_wichmann aan, omdat ze veel geld mobiliseren van de overheid om hun linkse activistische agenda te dienen', zegt @ThierryBaudet in Radio @EenVandaag als reactie op de hoorzitting vandaag over activistische rechters. @JoostVullings pic.twitter.com/7JcT8MzZvs

